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Онкобольные не могли оформить инвалидность и пособия в области Жетісу

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Женщина лежит под капельницей
Пациент. Иллюстративное фото: wutwhanfoto / Getty Images

В области Жетісу медработников привлекли к ответственности за нарушение прав граждан. Онкобольные не могли оформить инвалидность и пособие, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуроры установили, что в 2024 году медицинские организации не направили на медико-социальную экспертизу 18 жителей области Жетісу, которые состояли на диспансерном учете с онкологическими заболеваниями 3-4 группы.

"Таким образом их лишили возможности оформить инвалидность и получить гарантированное социальное пособие", - пояснили в надзорном органе.

По акту прокурорского надзора нарушения устранили. Все лица были направлены на медико-социальную экспертизу, из них уже двое получили статус инвалидности с назначением социальных выплат. По остальным проводится работа по комплексной оценке состояния их здоровья.

"За нарушение права граждан на социальное обеспечение к ответственности привлечены три медработника", - уточнили в прокуратуре области Жетісу.

Отметим, что по ст.155 Социального кодекса РК установление инвалидности, степени утраты трудоспособности лица осуществляется путем очного или заочного проведения медико-социальной экспертизы уполномоченным государственным органом.

Медико-социальная экспертиза осуществляется исходя из комплексной оценки состояния организма на основе анализа клинико-функциональных, социальных, профессиональных и психологических данных освидетельствуемого лица с использованием классификаций и критериев в порядке, определенном уполномоченным государственным органом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2159491-onkobolnye-ne-mogli-oformit-invalidnost-i-posobiya-v-oblasti-zhet-su/

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