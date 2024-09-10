"Это не первый раз": выяснились новые подробности отравления сотен школьников в Мангистау (видео)

Новые подробности о массовом отравлении школьников в Мангистауской области выяснили журналисты. Оказалось, дети и раньше жаловались на качество еды, передает сайт телеканала КТК.

Настоящее ЧП произошло в школе №8 села Бесшокы, что в Мунайлинском районе. С вечера 6 сентября и в последующие дни дети стали массово жаловаться на высокую температуру и кишечное расстройство. Местные рассказывают, что медучреждения этого и соседних сел были забиты: страдающим от болей и рвоты детям не хватало мест. На сегодня отравившихся 460 человек.

"У меня сейчас двое детей сильно болеют. Сначала лихорадить начало старшую дочь. А к ночи и младшей стало плохо, ее рвало. Мы три раза ездили в больницу, там нет мест. В школе нам не дают внятного ответа, что произошло", - рассказала мама пострадавших школьников Светлана Масатаева.

Делом занялись в комитете по охране прав детей. Министры просвещения и здравоохранения отчитываются о ситуации в правительстве. Создан оперативный штаб для выяснения причин и оказания помощи семьям. А родители просят обратить внимание, на тот факт, что хоть раньше случаев массового отравления и не было, но дети жаловались на несвежую еду.

"Ну, это не первый раз повторяется. В прошлом году я одна билась: у меня ребенок пришел с жалобой, что прокисшая каша была. Я у многих тут родителей спросила: «Ваши дети жалуются? Вы вообще спрашиваете у детей своих, что кушают ваши дети?» Говорят: «Да, мой тоже с жалобой пришел». Я просила, давайте пойдем все вместе, посмотрим, чем кормят наших детей – никто не пошел", - возмущена родительница Дарига Аманова.

Журналистам удалось выяснить, что за питание детей на протяжении вот уже девяти лет отвечает одна и та же компания. Что именно стало причиной отравления, неизвестно. Но всех в тот день кормили пюре с котлетой. Из 460 пострадавших госпитализировали 83 человека, дошло даже до реанимации. К счастью, дети уже пошли на поправку.

"Два ребенка, находившиеся в реанимационном отделении, сегодня переведены в общее отделение в связи с улучшением состояния. В настоящее время вся необходимая помощь детям оказывается в полном объеме", - проинформировал руководитель управления здравоохранения Мангистауской области Бекболат Избасаров.

В МВД сообщили, что по факту массового отравления детей возбуждено уголовное дело. А в ближайший месяц проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических требований пройдут во всех школьных столовых страны.

Источник: КТК