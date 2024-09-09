В Астане временно перекроют участок улицы Жансугурова

С 20:00 часов 9 сентября до 7:00 часов 11 сентября движение на участке ул. Жансугурова от проспекта Абылай хана до проспекта Ш. Кудайбердиулы будет перекрыто, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

Как сообщается в официальном Telegram-канале столичного акимата, ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" продолжает работы по среднему ремонту дорожного полотна.

В этой связи с 20:00 часов 9 сентября до 7:00 часов 11 сентября текущего года вышеуказанный участок будет полностью перекрыт. При этом движение автотранспортных средств будет организовано по прилегающим улицам, согласно схеме объезда.

Ведомство просит жителей и гостей столицы заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

"Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", - резюмируется в публикации.

Дорожные работы в Астане. Фото: t.me/astana_newss

Дорожные работы в Астане. Фото: t.me/astana_newss

Напомним, ранее сообщалось, что в Астане из-за ремонтных работ схему движения изменили несколько автобусных маршрутов. А именно маршруты № 26, 40, 42, 202, 120, 53, 58. С измененными схемами движения можно ознакомиться здесь.

Ранее мы писали, что до 30 ноября в Астане полностью ограничено движение авто по улице Сыганак на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан. Здесь строят одну из станций LRT.

До этого сообщалось, что в этом году в Астане средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, текущим - более 200 улиц.