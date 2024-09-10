"Пациент 24 дня находился в коме": травматолог рассказал об опасностях для алматинцев

Врач с 14-летним стажем, работающий в области травматологи-ортопедии, поделился историями спасения жизней и сложными операциями, передает корреспондент NUR.KZ.

В травматологии-ортопедии Центральной городского клинической больницы Алматы Канат Тауекелов работает уже 14 лет. На его счету множественные сложные операции, реабилитации пациентов после получения тяжелых травм.

"В последние десятилетия ортопедия сделала значительный шаг вперед благодаря инновациям в технологиях, новым методам лечения и улучшению качества диагностики. В теплые времена года к нам поступают пациенты с травмами, полученными в результате ДТП с участием двухколесного транспорта - это мопеды и самокаты.

В среднем у нас бывает 80 обращений в день, из них 15-20 человек поступают именно после подобных аварий. Их возраст варьируется от 18 до 30 лет, то есть молодая и активная категория пациентов", - поделился травматолог-ортопед.

Осмотр пациента. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Зачастую пациенты поступают с открытыми переломами нижних конечностей, политравмами, сотрясениями головного мозга. Таких пациентов врачи оперируют в день поступления.

А в зимний период обращаются в травматологию, в основном, пожилые пациенты. Из-за гололеда на тротуарах люди теряют равновесие и падают, в результате получая серьезные переломы конечностей.

"У возрастных людей зачастую бывает остеопороз. То есть, при падении в зимнее время они легко могут повредить или даже сломать кости. Также зимой часто поступают пациенты, которые посещали горнолыжные курорты, катаясь на сноубордах или лыжах", - рассказывает врач.

На сегодняшний день в отделении Центральной горбольницы находятся 26 пациентов с различными травмами.

Осмотр пациента. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Недавно к нам в отделение поступила пациентка с переломом шейки бедра. Ее диагноз - системная красная волчанка. Как известно, люди с таким заболеванием подвержены переломам. То есть, человек может просто сесть и сломать бедро", - поделился специалист.

Как оказалось, 80% операций проводятся в экстренном порядке, при поступлении в приемное отделение. Летальные исходы бывают при тяжело сочетанных травмах - повреждениях в двух и более анатомических областях, травматическом шоке и ушибах головы тяжелой степени.

По словам врача, бывают и падения с высоты. С такими обращениями пациентов немного, но все же они есть.

Канат Тауекелов. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По словам травматолога, самая долгая операция, в которой он участвовал, длилась 8 часов.

"Был случай, когда молодой человек упал с мотоцикла, спускаясь с Медео на большой скорости. У него были множественные переломы, сильный ушиб головного мозга. Пациент находился 24 дня в коме.

Нейрохирурги удалили гематому в головном мозге. Мы провели операцию двух бедренных костей первым этапом, а вторым этапом прооперировали плечевые кости. Прошел год: сейчас пациент здоров, доволен результатом нескольких операций", - рассказал врач-ортопед.

Травматолог и пациент. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сложные операции и успешная реабилитация, с которыми сталкивается врач ежедневно, подчеркивают значение передовых методов и технологий в современном ортопедическом лечении.

В то время как сезонные изменения могут вносить свои коррективы в типичные случаи, будь то спортивные травмы летом или падения на льду зимой, специалисты остаются опорой для пациентов, нуждающихся в срочной медицинской помощи.