Экибастузцы будут ездить на автобусах по новым тарифам
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С сегодняшнего дня плата за проезд в общественном транспорте Экибастуза поднялась. Услуга теперь будет стоить так же, как и в Павлодаре, передает Pavlodarnews.kz.
С 9 сентября в Экибастузе за наличный расчет с пассажиров будут брать 200 тенге вместо 130. Если электронная оплата раньше была 80 тенге, то сейчас - уже 100.
Пенсионеры будут платить только половину стоимости утвержденного тарифа, то есть безналичным расчетом - 50 тенге, а наличными - 100.
Произвести безналичную оплату можно несколькими способами: специальной транспортной картой, с мобильного телефона через приложение Avtobys, а также с помощью QR.
Напомним, с 3 августа в Алматы повысилась стоимость проезда в общественном транспорте. Теперь за поездку нужно заплатить 120 тенге. Также исключили возможность оплаты проезда наличными средствами.
Цены на проезд в автобусах в Казахстане и мире сравнили аналитики. Среди наших соседей проезд в среднем стоит дешевле только в Узбекистане - всего 0,15 доллара, или около 71 тенге. А вот в Беларуси, России и Китае цена поездки в общественном транспорте выше.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2159217-ekibastuzcy-budut-ezdit-na-avtobusah-po-novym-tarifam/