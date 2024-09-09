Мама годовалого ребенка обратилась за экстренной помощью к спасателям в Астане

В столице годовалый ребенок заперся в квартире. Мама малыша обратилась за экстренной помощью к спасателям, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, спасатели с помощью трехколенной лестницы вошли в квартиру через балкон и открыли дверь. Ребенка благополучно передали матери.

"Берегите детей, не оставляйте их без присмотра!", - обращаются к казахстанцам сотрудники МЧС.

Напомним, вчера, 8 сентября, спасатели Атырауской области вытащили двухлетнюю девочку из трехметровой ямы.

В июле в Восточно-Казахстанской области произошел пожар в частном жилом доме, спасателям пришлось вытаскивать детей из окна. Так были спасены дети 2011 и 2021 годов рождения. Пожар полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Ранее в июне огнеборцы спасли 8-месячного малыша из задымленной квартиры в одном из многоэтажных домов в Атырау.