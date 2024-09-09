Разрушается дом: многодетной матери из пригорода Павлодара пообещали помочь
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Сегодня в павлодарском отделе соцзащиты одинокой матери четырех детей, дом которой начал разрушаться после паводков, пообещали помощь за счет спонсорских средств, передает "Ирбис TV".
Специалисты отдела соцзащиты навестили Мадину Жакупбекову и удостоверились, что сантехнические работы в ее доме действительно необходимы. А также требуется заменить потрескавшееся пластиковое окно.
Женщине пообещали помочь. Но не из казны, несмотря на то, что дом находится на балансе центра для женщин и детей.
"У данного учреждения нет такой бюджетной программы по ремонту арендного жилья. Поэтому по данной ситуации только за счет спонсорских средств. До этого был генеральный подрядчик "Портал ПВ", который в течение 10 лет ремонтировал эти дома по заявкам непосредственно тех, кто проживал в этих домах", - сообщила исполняющая обязанности руководителя отдела занятости и социальных программ Павлодара Лариса Кузьменкова.
Теперь Мадине нужно вызвать сантехника и узнать, какие нужны стройматериалы для ремонта канализации. После этого чиновники будут искать спонсоров.
Напомним, в арендном доме в пригороде Павлодара Мадина с четырьмя детьми живет 12 лет. Жилье женщина получила как мать-одиночка. Дом принадлежит павлодарскому городскому центру реабилитации и адаптации женщин с детьми.
Паводки этой весной принесли семье много проблем: от воды стены просели и потрескались. А от того, что строение перекосилось, повредилась канализационная труба. Заменить ее женщине самостоятельно не по силам и не по карману.
Ранее жители двухэтажного дома на улице Ермака в Павлодаре пожаловались на состояние подвала. Колодец и подвал заливает постоянно, а городская аварийная служба заявки отрабатывает слишком долго, рассказали жильцы. Людям приходится по 3-4 раза в месяц вызывать ассенизатор за деньги.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2159179-razrushaetsya-dom-mnogodetnoy-materi-iz-prigoroda-pavlodara-poobeshchali-pomoch/