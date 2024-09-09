Водитель большегруза отказался от взвешивания и наехал на авто транспортной инспекции под Астаной (фото)

Вблизи Астаны водители большегрузов отказались от взвешивания и пытались скрыться. В процессе один из них повредил авто транспортной инспекции, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтранспорта.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства транспорта РК, с момента запуска систем взвешивания сотрудники инспекции регулярно фиксируют случаи превышения весовых параметров и отказ водителей подчиняться требованиям закона.

"Один из недавних инцидентов произошел на объездной дороге Астаны вблизи п. Кызылсуат, когда водители нескольких тяжеловесных автотранспортных средств не только отказались от прохождения транспортного контроля, но и пытались скрыться с места задержания.

В ходе инцидента одно из транспортных средств совершило наезд на служебную машину Инспекции, нанеся ей механические повреждения. Водитель был задержан и помещен в изолятор временного содержания, автомобиль отправлен на штрафстоянку", - сообщает ведомство.

"Призываем водителей большегрузов неукоснительно соблюдать Правила и не превышать установленные весовые параметры. Нарушение этих норм влечет за собой административную ответственность",– отметил председатель комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Алтай Али.

Ведомство напоминает, что в соответствии со статьей 19-2 закона РК "Об автомобильном транспорте" одной из основных функции Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля МТ РК является контроль за проездом крупногабаритных и тяжеловесных автотранспортных средств по территории РК.

Водители большегрузов пытались скрыться от транспортной инспекции. Кадр из видео: t.me/kolikpress

Водители большегрузов пытались скрыться от транспортной инспекции. Кадр из видео: t.me/kolikpress

Поврежденный автомобиль транспортной инспекции. Кадр из видео: t.me/kolikpress

Напомним, ранее сообщалось, что в Астане официально запустили автоматизированную систему взвешивания автотранспорта.

Согласно нормам, допустимая масса автотранспортных средств не должна превышать:

трехосные (за исключением сочлененных автобусов категории М3) - 25 тонн; четырехосные, в том числе с двумя управляемыми осями – 32 тонны; пятиосные – 38 тонн; с шестью и более осями – 44 тонны.

Сообщалось, что объезд и уклонение от взвешивания будут фиксироваться, а за нарушение требований предусмотрено административное наказание. Взвешивание транспортных средств осуществляется в движении.

Размеры штрафов зависят от степени превышения массы на ось и могут варьироваться от 40 МРП (147 тыс. 680 тенге) до 1000 МРП (3 млн 692 тыс. тенге), в зависимости от типа предпринимательства - малого, среднего или крупного.

Напомним, в июне текущего года вице-министр транспорта Максат Калиакпаров рассказал о планах увеличить штрафы для большегрузов, которые ездят по дорогам страны и разрушают их.

До этого в Министерстве транспорта РК назвали основную причину износа дорог в Казахстане - по мнению ведомства, дороги разрушают самосвалы и другие грузовые авто.

Также Алматы началась масштабная проверка грузовиков - инспекторы останавливают многотонные авто, взвешивают их и штрафуют водителей при перегрузе. Отмечалось, что допустимая грузоподъемность автомобилей составляет 25 тонн. В основном самосвалы задействуют на карьерных работах, но нередко перегруженные многотонники ездят по городу и портят дорожное полотно.