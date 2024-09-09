Сезон новых проектов: "Седьмому каналу" исполнилось 15 лет

Сегодня ровно 15 лет со дня создания «Седьмого канала». Телеканал открыл новый сезон 15 новыми проектами. Направление канала изменилось, и к команде "Седьмого" присоединились самые известные на отечественном ТВ ведущие. Единственное, что останется неизменным – это любовь к зрителям и то, что "Седьмой" останется каналом новых трендов.

"Этот сезон для нас особенный, потому что "Седьмой канал" теперь уделяет приоритетное внимание общественно-политическим проектам. Мы простым языком объясняем, как важные изменения, происходящие в стране, влияют на жизнь наших зрителей. В этом направлении мы запустили проект "Жетінші студия". Ее автор и ведущий – дипломированный журналист Нартай Аралбайұлы.

А представители рабочих профессий, которые неустанно трудятся на благо общества, станут главными героями наших программ. В наших проектах образцом для подражания станут полицейские, врачи, учителя, простые работники. Кроме того, мы возродим традицию адаптаций лучших телевизионных шоу мирового рынка. В этом сезоне зрителям будут представлены два таких крупных проекта", – сказал генеральный директор телеканала Ильхам Ибрагим.

Ильхам Ибрагим. Фото: Седьмой канал

Новый юбилейный сезон станет особенным для «Седьмого канала». В проекте "Здоровье" будут говорить о сильнейших медицинских работниках страны. Ее ведущая и автор – Айнур Тажина, врач-терапевт, кандидат медицинских наук.

Айнур Тажина. Фото: Седьмой канал

Полицейские и спасатели – главные герои новых отечественных сериалов. В ближайшие дни зрителям будут представлены сериалы "Дем. Соңғы үміт", "Служба спасения" и "Байтақ жерім". Известная телеведущая Әйгерім Сейфолла теперь в вечернем эфире "Седьмого канала".

"В этом году в новом телесезоне я вернулась в эфир канала с проектом "Әйгерім Сейфолланың сырласуы". Эта программа покажет известных людей без прикрас, расскажет зрителю эксклюзивные новости из их жизни. Кроме того, общественные деятели, журналисты и представители культуры смогут высказать свое мнение о событиях и изменениях, происходящих в стране", – говорит Әйгерім Сейфолла.

Әйгерім Сейфолла. Фото: Седьмой канал

Лицами "Седьмого канала" станут известные телеведущие Динара Сатжан, Алмас Ашим, Ардак Касымхан.

"Коллектив канала — это преданные своему делу профессионалы. В этом сезоне мы изменили направление. Эти изменения не остались незамеченными у аудитории, наш рейтинг увеличился на 119% за последние 5 месяцев. Мы снова пополнили ряды лидеров digital. В наших социальных сетях более 5 миллионов зрителей. Конечно, эти цифры нас вдохновляют", — добавил генеральный директор телеканала.

Динара Сатжан. Фото: Седьмой канал

"Седьмой канал" начал вещание на республику 9 сентября 2009 года. Именно на этом канале зрителям впервые были представлены ​​казахстанские адаптации лучших мировых шоу. Среди них проекты "Фабрика звезд", "Звездные танцы", "Экстремалы", "40 миллионов тенге", "BOOM".

Основателем канала был опытный медиаменеджер Батыр Казыбаев. Известного журналиста не стало два года назад.

Ильхам Ибрагим отметил, что "Седьмой канал" никогда не забудет Батыра Казыбаева. Сегодня в 16:30 будет показан документальный фильм, посвященный памяти Батыра Казыбаева.