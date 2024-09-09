Ребенок-иностранец потерялся в этноауле в день открытия Игр кочевников

Маленькая девочка потерялась в этноауле во время Всемирных игр кочевников. Ее обнаружили двое военнослужащих и передали отцу, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Случай произошел 8 сентября в этноауле. Двое военнослужащих Нацгвардии заметили оставленного без присмотра плачущего ребенка - девочка оказалась гостьей из другой страны, сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Оба незамедлительно приступили к поискам родителей и вскоре нашли отца девочки. После подтверждения личности мужчины ребенок был передан ему.

Напомним, вчера в Астане состоялось открытие Всемирных игр кочевников. С речью на стадионе "Астана арена" выступил президент Касым-Жомарт Токаев. При этом почетными гостями мероприятия стали президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, председатель халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, глава Республики Саха Айсен Николаев.

Первый эпизод торжественной церемонии завершал номер Димаша Кудайбенгена. Артист исполнил новую композицию "Киелі мекен" ("Священная земля"). Также состоялся парад спортсменов из 89 стран.

Мы писали подробно, какие виды спорта представлены на мероприятии.

Напомним также, что V Всемирные игры кочевников пройдут до 13 сентября.