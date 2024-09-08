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Умер ведущий программы КВН Александр Масляков

Опубликовано:

Александр Масляков
Александр Масляков. Кадр из видео: youtube.com/ PRO КВН

Скончался ведущий КВН Александр Масляков, передает NUR.KZ со ссылкой на официальную страницу передачи в Instagram. Он вел программу с 1964 года.

"Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу «КВН», став символом юмора и сатиры в России и за её пределами.

Александр Васильевич получил множество наград, был полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", и основателем творческого объединения "АМиК". Его вклад в развитие отечественного развлекательного телевидения невозможно переоценить", - написано на странице.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2158795-umeo-vedushchiy-programmy-kvn-aleksandr-maslyakov/

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