Умер ведущий программы КВН Александр Масляков
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Скончался ведущий КВН Александр Масляков, передает NUR.KZ со ссылкой на официальную страницу передачи в Instagram. Он вел программу с 1964 года.
"Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу «КВН», став символом юмора и сатиры в России и за её пределами.
Александр Васильевич получил множество наград, был полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", и основателем творческого объединения "АМиК". Его вклад в развитие отечественного развлекательного телевидения невозможно переоценить", - написано на странице.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2158795-umeo-vedushchiy-programmy-kvn-aleksandr-maslyakov/