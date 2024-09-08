Сразу несколько автобусов в Астане изменили схему движения

В Астане из-за ремонтных работ схему движения изменили несколько автобусных маршрутов, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО " City Transportation Systems".

В Instagram ТОО сообщается, что перекрыт проезд к остановочным пунктам "БЦ The Square", "СК Барыс Арена" по проспекту Туран. В связи с этим маршруты № 26, 40, 42, 202 временно не осуществляют посадку/ высадку пассажиров на данных остановочных пунктах.

До завершения ремонтных работ также временно изменена схема движения маршрута № 120.

Кроме того, временно изменены схемы движения маршрутов № 53, 58.

В ТОО принесли извинения за доставленные неудобства.

Ранее мы писали, что до 30 ноября в Астане полностью ограничено движение авто по улице Сыганак на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан. Здесь строят одну из станций LRT.

До этого сообщалось, что в этом году в Астане средним ремонтом планируется охватить более 50 улиц, текущим - более 200 улиц.