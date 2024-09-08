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Полиция развернула поиски казахстанки, пока та отдыхала на море с мужем

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Вид на Каспийское море
Каспийское море. Фото: Rafael_Wiedenmeier / Getty Images

В Актюбинской области развернули поиски пропавшей женщины по просьбе ее матери, которая все это время находилась на отдыхе в Актау с супругом, сообщает издание "Диапазон".

По информации издания, 30 августа в Хромтауский районный отдел полиции обратилась женщина, которая просила оказать содействие в поиске пропавшей 23-летней дочери. По ее словам, дочь увез и насильно удерживает муж.

Оперативники проверили все предположительные места нахождения пропавшей, опросили знакомых и друзей. Выяснилось, что пара приобрела билеты на поезд в Актау.

Молодую женщину нашли в соседней области. По ее словам, она с мужем уехала отдыхать.

Ранее полицейские нашли пропавшую без вести 45-летнюю жительницу Павлодара спустя 10 дней в компании друзей. Женщина удивилась, что ее искали родственники.

А в Кокшетау стражи порядка обнаружили женщину, страдающую потерей памяти, которая ушла из дома и не вернулась. Заявление в полицию об исчезновении подал сын. Оказалось, что женщина бесцельно бродила по одному из дворов.

В Западно-Казахстанской области полицейские нашли пропавшего парня с аутизмом. Выяснилось, что молодой человек находился в одном из крестьянских хозяйств, куда устроился на работу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2158717-policiya-razvernula-poiski-kazahstanki-poka-ta-otdyhala-na-more-s-muzhem/

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