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Вода из фонтана затопила улицы Актау

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Фонтан затопил улицы в Актау
Фонтан затопил улицы в Актау. Фото: Lada.KZ

Направление воды в фонтане "Каравелла" в Актау поменялось в обратную сторону, из-за этого несколько улиц города оказались затопленными, сообщает Lada.kz.

По данным издания, вода из фонтана, по словам горожан, растеклась на площади, а также вдоль парка "Акбота" до микрорайона №1.

В ГКП "Каспий жылу, су арнасы" ответили, что направление воды в фонтане поменялось в обратную сторону. Специалисты провели отключение.

"Выяснять причины будет обслуживающая организация", - сообщили в предприятии.

Отметим, что в апреле в Актау за сутки дважды прорвало трубопровод в двух разных местах. Очевидцы сняли видео с затопленными водой улицами города.

Напомним, в январе в одном из многоэтажных домов Актау прорвало трубу и подъезд залило кипятком. Горячая вода несколько часов стекала по лестницам. Тогда сообщалось, что порыв батареи спровоцировала низкая температура воздуха на улице.

При этом в конце декабря прошлого года на видео сняли потоп в поликлинике в Актау. Как объясняли в управлении здравоохранения, виновником потопа стал пациент, который случайно сломал батарею в воздухоотводящей части. В результате поломки со второго на первый этаж стала стекать вода и часть ее попала в электрощит.

Кроме того, в ноябре прошлого года в Актау произошел порыв на тепломагистрали. Тогда в Сети появилось видео с затопленной дорогой, от которой поднимаются клубы пара.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2158713-voda-iz-fontana-zatopila-ulicy-aktau/

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