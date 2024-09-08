Голый мужчина, разгуливающий по Караганде, смутил горожан

Карагандинские полицейские задержали мужчину, который ходил по улице голым. Его отправили на лечение, сообщает региональное издание Ekaraganda.kz.

По данным сайта, жители жилого массива Майкудук в Караганде были недовольны тем, что абсолютно голый мужчина гулял на улице. Сообщается, что позже его задержали сотрудники полиции и поместили в психоневрологический диспансер.

"Сотрудниками полиции в областной психоневрологический диспансер помещен 38-летний житель города", – сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.

Ранее в Костанайской области на оживленной трассе заметили сидящего на асфальте голого мужчину. Этот поступок суд признал мелким хулиганством.

До этого мужчина прогулялся голышом по улицам Жезказгана. Полиции он рассказал, что на такой поступок пошел после конфликта с гражданской супругой. В его отношении составили протокол.

Также разгуливавшего голышом мужчину засняли в Талдыкоргане. Очевидцы рассказывали, что женщины с детьми убегали от него на красный свет сигнала светофора.

Кроме того, в Сети появилось видео, на котором полицейские бежали за голым мужчиной в Таразе. Также мы писали, что некая девушка из Павлодара напугала ребенка, будучи полностью нагой.