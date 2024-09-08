Экс-супруга Бишимбаева хотела лишить его родительских прав

Экс-супруга Куандыка Бишимбаева Назым Кахарман призналась, что хотела лишить его родительских прав, передает NUR.KZ. Она добавила, что судебный процесс уже состоялся.

Назым Кахарман рассказала, что хотела лишить родительских прав бывшего супруга Куандыка Бишимбаева. Об этом она сообщила, отвечая на вопросы подписчиков в stories на своем аккаунте в Instagram.

Так, она опубликовала несколько вопросов от подписчиков, которые интересовались, удалось ли лишить Куандыка Бишимбаева прав на отцовство. Кахарман ответила, что сделать этого не удалось.

Кахарман заявила, что данный судебный процесс дался ей эмоционально очень тяжело. Она сообщила, что процесс проводился с участием самого Бишимбаева по видеозвонку.

"Наше правосудие решило, что нет оснований лишать его родительских прав. Вполне для нашего государства достойный отец, получается", - написала Назым Кахарман.

Также подписчики спросили, зачем вообще нужно лишать Бишимбаева родительских прав.

"Смысл в том, чтобы не ездить за каждой бумажкой в тюрьму с особо опасными преступниками и фактически танцевать ради какого-нибудь соглашения от него. Без его согласия ни один из детей не может выехать на турнир с тренером или на олимпиаду с учителем, например.

А в первую очередь, самим законом определено, что осужденные за такое преступление в отношении члена семьи лишаются родительских прав. Это неспроста. Такие люди не должны принимать решения за детей. В нашем случае даже мешать. Дети до сих пор носят его фамилию, только потому что без согласия второго родителя мы не можем этого сделать.

Любой нормальный родитель с первых дней дал бы такое разрешение, но дети почти год вынуждены ходить и принимать на себя негативное влияние", - ответила Назым Кахарман.

Также она ответила на вопрос о том, не боится ли она отца ее детей и мести с его стороны. Кахарман ответила "больше да, чем нет", но добавила, что не даст семью в обиду.

Она также заявила, что сами дети не против лишения Бишимбаева родительских прав.

Дело Бишимбаева и Байжанова

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева.

12 ноября Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в заведении которого скончалась Нукенова, - Бахытжана Байжанова.

Следствие по данному делу завершилось в начале января. Суд над экс-министром Куандыком Бишимбаевым и его братом Бахытжаном Байжановым начался 27 марта.

Процесс проходил в открытом режиме, а онлайн-трансляцию могли смотреть все желающие на YouTube-канале Верховного суда РК. Судил обоих суд присяжных, состоявший из 12 человек.

В середине мая Куандыка Бишимбаева осудили на 24 года лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности за убийство Салтанат Нукеновой и ее истязание.

28 мая была подана апелляционная жалоба по делу Куандыка Бишимбаева. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщил адвокат осужденного Ерлан Газымжанов.

11 июня апелляционная жалоба по делу Бишимбаева и Байжанова поступила в суд Астаны. 26 июня в суде Астаны огласили решение, принятое судебной коллегией по апелляционной жалобе Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Приговор обоим осужденным оставили неизменным.

Добавим, мы также писали о том, где будет отбывать наказание Бишимбаев и кем он сможет там работать.

Кроме того, брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды подал в суд на взыскание материального ущерба с Куандыка Бишимбаева.