Казахстанка не получила прибыль от квартиры в Дубае и отсудила миллионы

Жительница Уральска не получила прибыль от квартиры в ОАЭ и отсудила 3,2 млн тенге. Об этом рассказали в Западно-Казахстанском областном суде, передает "Мой город".

По данным суда, в 2023 году между жительницей Уральска и ТОО был заключен договор об оказании услуг по обучению заработка от продажи недвижимости.

Стоимость обучения составила 1,6 млн тенге. После заключения договора по предложению ТОО женщина перевела строительной компании в ОАЭ 18 016 дирхамов и 40 734 дирхамов для покупки однокомнатной квартиры стоимостью 908 тыс. долларов США в Дубае.

"По договору, если заказчик в течение 12 месяцев не достиг финансовых результатов в размере 1,6 млн тенге, используя все теоретические и практические знания, полученные на курсе, а также не получил прибыли с инвестиций в проекты по недвижимости, предложенные исполнителем, то исполнитель обязуется вернуть заказчику всю сумму оплаты за обучение и еще доплатить 1,6 млн тенге в течение 5 рабочих дней", - рассказали в суде ЗКО.

Однако до сегодняшнего дня квартиру продать не удалось, соответственно, казахстанка не получила прибыль от инвестиции. Тогда она решила обратиться в суд и взыскать с ТОО 3,2 млн тенге.

Суд, рассмотрев дело, вынес решение об удовлетворении ее иска. Оно уже вступило в законную силу.

Напомним, ранее житель Караганды вернул в свою собственность квартиру, которую он вследствие заблуждения подарил знакомому, а тот продал недвижимость за 100 тыс. тенге. Решение суда уже тоже вступило в законную силу.

А жительница столицы судилась с акиматом из-за отказа в предоставлении жилья и в итоге выиграла. Суд признал незаконным отказ местного исполнительного органа и постановил предоставить женщине жилье по договору найма.