Камера в школьном туалете возмутила родителей в Атырауской области

В одной из школ Кызылкогинского района Атырауской области в школьном мужском туалете установили камеру. Этот факт возмутил родителей учеников, передает издание Atyrau Online.

Родители школьников высказали возмущение установленной в мужском туалете камерой.

Директор школы прокомментировала ситуацию.

"Из-за неоднократных случаев порчи имущества и мелкого хулиганства в школьном туалете возникла необходимость установить видеокамеру, которая была направлена на умывальники. При этом права учащихся не были нарушены.

Решение об установке камеры было принято совместно с администрацией школы и руководителем попечительского совета. Мера была принята исключительно для поддержания дисциплины и предотвращения дальнейших нарушений. Доступ к записям имела только я", – прокомментировала директор школы Таттигуль Калиева.

При этом издание отмечает, что управление образования Атырауской области уже приняло решение о демонтаже камеры. Сейчас создана комиссия, которая займется расследованием этого факта.

Напомним, ранее в Астане родители учеников одной из столичных школ возмутились дорогой до учебного заведения. Они заявили, что боятся за своих детей – школьникам приходится добираться до учебы через трассу и пустырь.