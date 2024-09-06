Человеческие останки нашли в Павлодарской области

В районе Аккулы Павлодарской области обнаружили человеческие останки. Полицейские собирают сведения о погибшем и обратились к гражданам с просьбой о помощи, передает Pavlodarnews.kz.

В августе 2022 года полицейские района Аккулы Павлодарской области нашли на сенокосных угодьях в 15 км от села Щербакты человеческие кости. Результаты судебно-медицинской экспертизы стали известны спустя два года.

По заключению экспертов, останки принадлежат мужчине 40-50 лет. Вероятнее всего, погибший был европейской расы. Рост его составлял 165-170 см.

Помимо этого, на месте нашли утепленные трико "Nike", серую джинсовую куртку, бордовую кофту и белую кофту с замком, а также резиновую обувь темно-синего цвета.

Полиция просит откликнуться тех, кто владеет какой-либо информацией, и сообщить по номеру 102 или +7 777 421 4157. Анонимность гарантируют.

Недавно стало известно, что 44-летнюю жительницу села Малайсары обнаружили мертвой в степи спустя 5 месяцев после пропажи в Павлодарской области. Женщина ушла из дома в неизвестном направлении в апреле этого года.

Также ранее тело неизвестного мужчины 50-55 лет обнаружили на территории водохранилища в Караганде. Сколько времени оно пролежало в воде - неизвестно. Но в полиции подчеркнули, что видимых следов насилия на теле не нашли.