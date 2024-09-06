Слежение за ремонтом и строительством дорог: что за платформу поручил создать Токаев

Стало известны подробности о создании единой цифровой платформы, через которую казахстанцы смогут контролировать ремонт и строительство дорог, передает корреспондент NUR.KZ.

Напомним, в своем недавнем послании народу Касым-Жомарт Токаев предложил запустить цифровую платформу, через которую общественность будет контролировать ремонт и строительство дорог, в том числе внутригородских.

В Комитете автомобильных дорог Министерства транспорта рассказали о платформе подробности.

Отмечается, что Комитет планирует создать единую цифровую платформу на базе действующих цифровых программ в области автодорожного строительства.

Среди них - база данных экспертизы качества KazRoadLab, портал ведомственной экспертизы, единая база дорожно-строительных материалов и новых технологий RSMBase, база отраслевых нормативно-технических документов InfoZhol и другие.

Планируется, что программы будут доработаны и интегрированы в платформу.

"Данная платформа будет включать планирование работ, контроль качества и целевое использование средств, с опубликованием данных по протяженности, стоимости автодорог и их состояния.

Все вышеуказанные сведения будут в открытом доступе с возможностью обратной связи пользователей дорог. При этом планируется, что цифровая платформа будет создана на базе РГП "Национальный центр качества дорожных активов", - сообщили в Комитете в ответ на официальный запрос корреспондента NUR.KZ.