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Слежение за ремонтом и строительством дорог: что за платформу поручил создать Токаев

Опубликовано:

Ремонт дорог в Алматы
Ремонт. Фото: акимат Алматы

Стало известны подробности о создании единой цифровой платформы, через которую казахстанцы смогут контролировать ремонт и строительство дорог, передает корреспондент NUR.KZ.

Напомним, в своем недавнем послании народу Касым-Жомарт Токаев предложил запустить цифровую платформу, через которую общественность будет контролировать ремонт и строительство дорог, в том числе внутригородских.

В Комитете автомобильных дорог Министерства транспорта рассказали о платформе подробности.

Отмечается, что Комитет планирует создать единую цифровую платформу на базе действующих цифровых программ в области автодорожного строительства.

Среди них - база данных экспертизы качества KazRoadLab, портал ведомственной экспертизы, единая база дорожно-строительных материалов и новых технологий RSMBase, база отраслевых нормативно-технических документов InfoZhol и другие.

Планируется, что программы будут доработаны и интегрированы в платформу.

"Данная платформа будет включать планирование работ, контроль качества и целевое использование средств, с опубликованием данных по протяженности, стоимости автодорог и их состояния.

Все вышеуказанные сведения будут в открытом доступе с возможностью обратной связи пользователей дорог. При этом планируется, что цифровая платформа будет создана на базе РГП "Национальный центр качества дорожных активов", - сообщили в Комитете в ответ на официальный запрос корреспондента NUR.KZ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2158302-slezhenie-za-remontom-i-stroitelstvom-dorog-chto-za-platformu-poruchil-sozdat-tokaev/

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