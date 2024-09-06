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Матч Казахстана и Норвегии в Алматы: акимат сделал заявление для болельщиков

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Футбольный мяч. Иллюстративное фото
Футбольный мяч. Иллюстративное фото: pexels.com

Управление спорта Алматы призвало болельщиков приезжать сегодня заранее на Центральный стадион, чтобы избежать столпотворения, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Матч Лиги наций УЕФА состоится 6 сентября в 19:00 на Центральном стадионе Алматы. Во избежание очередей у входа на стадион и столпотворения болельщиков попросили прибыть на стадион за 2 часа до начала матча.

Гражданам напомнили, что для предотвращения спекуляций билеты будут отправлены в день игры за 2 часа до начала матча на e-mail, указанный при их покупке. Кроме того, любителей спорта попросили не покупать билеты у третьих лиц.

Напомним, мужская сборная Казахстана дебютирует во втором по силе дивизионе Лиги наций. Команда попала в одну группу с Норвегией, Словенией и Австрией. В сентябре, октябре и ноябре пройдет по два матча этого турнира.

О предстоящем матче высказывался ранее главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов. Об отечественной команды говорил накануне наставник сборной Норвегии Столе Сольбаккен.

Ранее нападающий сборной Норвегии и "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд был официально включен в расширенную заявку на матч Лиги конференций против национальной команды Казахстана.

Между тем полицию Алматы перед матчем перевели на усиленный вариант несения службы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2158168-match-kazahstana-protiv-norvegii-v-almaty-akimat-sdelal-zayavlenie-dlya-bolelshchikov/

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