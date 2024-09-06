Почти на 3 млрд тенге оштрафовали предприятие в Актобе за загрязнение природы

В Актобе за загрязнение природы оштрафовали предприятие ТОО "Восход Хром" на 2,9 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Нарушения в деятельности компании при переработке хромовой руды в Хромтауском районе выявили прокуроры.

Как оказалось, на протяжении 2022 года предприятие работало без обязательного экологического разрешения.

"Соответственно все эмиссии за этот период, а это выбросы в атмосферу более 52 тонн загрязняющих веществ (пыль неорганическая, хром 3-х валентный, магния оксид и др.), а также размещенные крупнокусковые и шламовые отходы обогащения в общем объеме 395 тысяч тонн, признаны сверхнормативными, т.е. незаконными", - отметили в надзорном органе.

Мерами природоохранной прокуратуры за осуществление деятельности без экологического разрешения предприятие оштрафовано на сумму свыше 2,9 млрд тенге.

Отмечается, что товариществом в судебном порядке обжаловано постановление о привлечении к административной ответственности.

Первой и апелляционной инстанциями областного суда штраф признан законным.

Напомним, месяц назад мы писали, что прокуратура Атырауской области установила, что АО "Каспий нефть" не получило лимита накопления на свыше 4500 тонн опасных отходов, образовавшихся в 2021-2022 годах в результате бурения и эксплуатации месторождения. За что был взыскан административный штраф в размере более 13 млрд тенге.

Позже еще одну нефтяную компанию оштрафовали на сотни миллионов тенге на западе Казахстана.

В начале года в Западно-Казахстанской области компанию "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." оштрафовали на 50 млн тенге.

Недавно после жалоб жителей района Карагандинской области местное промышленное предприятие оштрафовали на 300 млн тенге за сброс фекалий на открытый рельеф.