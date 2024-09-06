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Экс-казахстанца с российским гражданством выдворили из страны

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Мужчина с двойным гражданством
Мужчина с двойным гражданством. Фото: t.me/dp_abai

54-летнего гражданина России выдворили по решению суда из Казахстана за наличие двойного гражданства. Он получил паспорт РФ еще в июне, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Абай.

В августе сотрудники миграционной службы выявили 54-летнего жителя, который в июне этого года приобрел российское гражданство, однако паспорт Казахстана он не оформил на утрату, сообщается в Telegram-канале областного ДП.

Суд приговорил его к выдворению за пределы РК по части 2 статьи 496 КоАП. Казахстанский паспорт изъят.

В областном ДП напомнили, что по Конституции в Казахстане нельзя иметь двойное гражданство. До того, как официально стать гражданином другой страны, необходимо отказаться от казахстанского.

Для этого в 30-дневный срок нужно уведомить органы внутренних дел, сдать паспорт и удостоверение личности.

За 8 месяцев по региону было выявлено 10 таких случаев.

При этом мотивов для двойного гражданства, как отмечается, несколько: возможность экстренной эмиграции в случае наступления чрезвычайных ситуаций, получение материальных преимуществ, а именно пенсионный расчет, пособие при рождении детей, льготные условия при поступлении в вуз.

Согласно части 2 статьи 496 КоАП, несообщение в установленные законодательством Республики Казахстан сроки факта приобретения иностранного гражданства влечет штраф в размере 200 МРП (738 тыс. тенге) либо административное выдворение за пределы РК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2157972-eks-kazahstanca-s-rossiyskim-grazhdanstvo-vydvorili-iz-strany/

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