Запрет на онлайн-проституцию в Казахстане: закон официально вступил в силу

В Казахстане официально вступил в силу закон "О противодействии торговле людьми", а онлайн-проституция стала уголовно наказуемым преступлением, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По информации официального медиапортала МВД Polisia.kz, в Казахстане 5 сентября вступил в силу закон "О противодействии торговле людьми".

Сообщается, что в Уголовный кодекс внедряется новое понятие - "иные услуги сексуального характера", в том числе дистанционно, "в режиме реального времени посредством интернета".

С сегодняшнего дня введена уголовная ответственность за:

вовлечение лиц, в том числе несовершеннолетних, в оказание иных услуг сексуального характера, а равно сводничество для этих целей;

пропаганду и (или) рекламу проституции, иных услуг сексуального характера в целях вовлечения в эту деятельность, а равно в целях сводничества;

организацию или содержание притонов для занятия проституцией, оказания иных услуг сексуального характера и сводничество посредством использования сетей телекоммуникаций, в том числе интернета.

Помимо этого, вводится уголовная ответственность за получение услуги проституции, иной услуги сексуального характера, оказываемой заведомо несовершеннолетним лицом.

"Исключается освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением по преступлениям, связанным с торговлей людьми. Уголовно-процессуальный кодекс дополняется правом потерпевшего на получение специальных социальных услуг", сообщили в МВД.

В Кодекс об административных правонарушениях вводится ответственность должностных лиц медицинских организаций и организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка, за несообщение в орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству, и прокуратуру о фактах оставления новорожденного, поступления и доставления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Напомним, в мае текущего года стало известно, что в Казахстане введут уголовное наказание за организацию сексуальных услуг в интернете.

5 июля текущего года законы о противодействии торговле людьми, вандализму и проституции подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

После этого в МВД подробно разъяснили новый закон. Сообщалось, что теперь исключается освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением по преступлениям, связанным с торговлей людьми.