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Солдат раздевают до трусов в Павлодарской области

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Солдат
Солдат. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В департаменте по делам обороны Павлодарской области ответили на вопрос о дедовщине, пояснив, что контроль за этим ведут постоянно. Каждый день солдат осматривают, причем для этого раздевают парней до трусов, передает корреспондент NUR.KZ.

В Павлодарской области объявили о старте осеннего призыва. От региона намерены направить 653 человека. Комиссии уже заработали, которые проверяют состояние здоровья, в том числе психологического.

В департаменте по делам обороны ответили, что дедовщины нет.

"Повсюду в казармах есть камеры наблюдения, видеозаписи с которых просматривают два раза в день - днем и вечером. Чтобы избежать наличия телесных повреждений, три раза в день у солдат проводится осмотр тела. Парней раздевают до трусов и осматривают все", - пояснил начальник департамента по делам обороны Павлодарской области Бекзат Оразов.

К слову, парней из Павлодарской области чаще всего направляют на службу в Центральный, Южный и Восточный Казахстан.

Напомним, в начале июня министр обороны в кулуарах мажилиса объяснил, почему в Казахстане проводятся так называемые рейды по поиску призывников.

"Начнем с того, что эти цели ложатся на органы исполнительной власти - призыв. Второе - тот, кто своевременно не прибывает (в военкоматы - прим. ред.), они разыскиваются сотрудниками органов внутренних дел. Есть закон, Конституция, ребята, давайте исполнять", - заявил Руслан Жаксылыков.

Также сообщалось, что штрафом в 3,5 млн тенге может обернуться уклонение от службы в армии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2157831-soldat-razdevayut-do-trusov-v-pavlodarskoy-oblasti/

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