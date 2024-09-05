Солдат раздевают до трусов в Павлодарской области
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В департаменте по делам обороны Павлодарской области ответили на вопрос о дедовщине, пояснив, что контроль за этим ведут постоянно. Каждый день солдат осматривают, причем для этого раздевают парней до трусов, передает корреспондент NUR.KZ.
В Павлодарской области объявили о старте осеннего призыва. От региона намерены направить 653 человека. Комиссии уже заработали, которые проверяют состояние здоровья, в том числе психологического.
В департаменте по делам обороны ответили, что дедовщины нет.
"Повсюду в казармах есть камеры наблюдения, видеозаписи с которых просматривают два раза в день - днем и вечером. Чтобы избежать наличия телесных повреждений, три раза в день у солдат проводится осмотр тела. Парней раздевают до трусов и осматривают все", - пояснил начальник департамента по делам обороны Павлодарской области Бекзат Оразов.
К слову, парней из Павлодарской области чаще всего направляют на службу в Центральный, Южный и Восточный Казахстан.
Напомним, в начале июня министр обороны в кулуарах мажилиса объяснил, почему в Казахстане проводятся так называемые рейды по поиску призывников.
"Начнем с того, что эти цели ложатся на органы исполнительной власти - призыв. Второе - тот, кто своевременно не прибывает (в военкоматы - прим. ред.), они разыскиваются сотрудниками органов внутренних дел. Есть закон, Конституция, ребята, давайте исполнять", - заявил Руслан Жаксылыков.
Также сообщалось, что штрафом в 3,5 млн тенге может обернуться уклонение от службы в армии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2157831-soldat-razdevayut-do-trusov-v-pavlodarskoy-oblasti/