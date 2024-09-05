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Автомойку сносят в Алматы по решению суда (фото)

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Автомойку сносят в Алматы
Автомойку сносят в Алматы. Фото: акимат Алматы

По информации управления градостроительного контроля Алматы, автомойка самообслуживания по ул. Бурундайская, 91/10, признана судом незаконной, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, ранее арендатор участка (физическое лицо) был привлечен к административной ответственности с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений.

"Позднее управлением подан иск на снос незаконно возведенного объекта. Решением СМЭС города Алматы от 22 декабря 2023 года объект признан самовольной постройкой и исковые требования о сносе удовлетворены.

Постановлением Алматинского городского суда от 1 апреля 2024 года решение первой инстанции оставлено без изменения.

Снос объекта начат арендатором самостоятельно сегодня при содействии судебных исполнителей Департамента юстиции", - отмечает пресс-служба акимата Алматы.

Автомойку сносят в Алматы
Автомойку сносят в Алматы. Фото: акимат Алматы

Автомойку сносят в Алматы
Автомойку сносят в Алматы. Фото: акимат Алматы

Ведомство напоминает, что в рамках поручения акима Алматы Ерболата Досаева по усилению контроля за незаконным строительством с начала прошлого года полностью или частично снесено уже 47 незаконных объектов, в том числе жилые комплексы "Мечта", KHAN, "Алма Гарден" и другие.

В июне по улице Каримова в Алматы снесли здание, которое было построено без разрешительных документов. В начале июля на пересечении улиц Жамбыла и Байзакова демонтировали Дом школьников №2 - на его месте будет построено новое здание.

В конце июля в Алматы по решению суда начали сносить жилой комплекс Graff. Возводился данный объект в микрорайоне Ерменсай - его снос связан с отсутствием разрешительных документов на трех земельных участках.

В августе под снос попал этаж крупного бизнес-центра Parasat. Также в конце августа сообщалось, что в алматинском микрорайоне Калкаман сносят очередную незаконно построенную автомойку. Ее владелец возвел объект без разрешительных документов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2157808-avtomoyku-snosyat-v-almaty-po-resheniyu-suda/

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