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Не исключены нештатные ситуации: к алматинцам обратились из-за испытания теплосетей

Опубликовано:

Мастер соединяет трубы
Теплосеть. Иллюстративное фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"

В Алматы с 9 по 20 сентября начинаются испытания теплосетей - жителей города предупредили о возможных нештатных ситуациях, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "Алматинские тепловые сети".

В эти дни ежедневно с 4:00 до 7:00, когда непосредственно будет происходить проверка магистральных и распределительных трубопроводов, горожанам и гостям мегаполиса рекомендуется быть предельно внимательными, соблюдать правила предосторожности.

Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды, частичное разрушение дорожного покрытия, предупредили в компании.

"В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия, сообщив о нем в ТОО "Алматинские тепловые сети" по телефонам: 378-06-48, 378-06-62 (прямой номер), call-центр: 341-07-00 или 341-07-77 (добавочный 1011 или 1014), а также 109", - рекомендовали алматинцам.

График проведения испытаний теплосетей:

9 сентября

  • Алатауский район: Монке би – Момышулы – Райымбека – Фаризы Онгарсыновой.

с 9 по 13 сентября

  • Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева – Маметовой – Уалиханова.
  • Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы; Сейфуллина – Рыскулова – Джангильдина – Райымбека – Куратова – Гоголя.

10 сентября

  • Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Тимирязева – Шагабутдинова – Розыбакиева.
  • Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Утепова – Розыбакиева – Байзакова.

10 и 11 сентября

  • Ауэзовский, Наурызбайский и Алмалинский районы: Абая – Райымбека – Яссауи – Гайдара.

с 10 по 20 сентября

  • Бостандыкский район: Аскарова – микрорайон Мирас – санаторий «Алматы» – Саина – Аль-Фараби – микрорайон Казахфильм - Рыскулбекова – Каблукова – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – микрорайон Алмагуль – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – М. Ганди – Назарбаева.
  • Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – Аль-Фараби – микрорайон Алмагуль.
  • Микрорайоны Орбита-1, 2, 3, 4 – Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – речка Большая Алматинка – Утепова – Жарокова– Басенова.
  • Медеуский район: Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендикулова – Аль-Фараби – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД.

11 сентября

  • Наурызбайский район: Райымбека – Жунусова – Абая – Алтын Орда.

12 сентября

  • Наурызбайский район: Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алтын Алаш.
  • Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай батыра – Жандосова – Варламова – Айманова.

12 и 13 сентября

  • Ауэзовский, Наурызбайский и Бостандыкский районы: Толе би – Сатпаева – Ашимова – Ислама Каримова.

13 сентября

  • Алатауский район: Монке би – Момышулы – Фаризы Онгарсыновой - микрорайон Зердели.

16 сентября

  • Алатауский район: посёлок Аккайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа.
  • Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека – Бродского - Рыскулова – Сейфуллина.

с 16 по 20 сентября

  • Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би – Панфилова – Шевченко – Желтоксан – Сатпаева – Байтурсынова.
  • Панфилова – Абая – Желтоксан – Тимирязева – речка Есентай – Гоголя.
  • Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского.

17 и 18 сентября

  • Ауэзовский и Алмалинский районы: Рыскулбекова – речка Большая Алматинка – Саина – Куанышбаева.

18 сентября

  • Алатауский район: Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Н.Данченко.
  • Алмалинский район: Чокина – Емцова – Карасай батыра – Райымбека.

18 и 19 сентября

  • Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Саина – Садвакасова.

20 сентября

  • Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Макатаева – Розыбакиева – Шарипова.

Всем потребителям, проживающим в контурах указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено, добавили в компании.

"Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния теплосетей, их оборудования и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону", отметили в ТОО.

Ранее горожан предупредили, что с 23:00 5 сентября до 06:00 6 сентября движение будет перекрыто на участке от гостиницы Samal до селезащитных конструкций и остановки "Экопост". Планируется ремонт еще 2 км данной улицы.

О датах и времени последующих перекрытий представители городского акимата сообщат дополнительно.

Также с 23:00 5 сентября до 11:00 7 сентября движение будет перекрыто на южном съезде от проспекта Рыскулова на улице Жансугурова и северном съезде от улицы Жансугурова на проспекте Рыскулова. На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2157757-ne-isklyucheny-neshtatnye-situacii-k-almatincam-obratilis-iz-za-ispytaniya-teplosetey/

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