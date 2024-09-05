Сколько стоят билеты на Игры кочевников в Астане

Заместитель руководителя Дирекции по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников Аблай Кондыбаев на брифинге в СЦК рассказал, как можно будет посмотреть соревнования, передает корреспондент NUR.KZ.

"В конце марта началась продажа билетов на соревнования в рамках Игр кочевников. Для взрослых стоимость составляет от 1 тысячи до 15 тысяч тенге. Средняя стоимость билетов - 3,6 тысяч тенге. Школьникам, пенсионерам и лицам с ограниченными возможностями предусмотрены скидки. Это только на игры. Билеты на церемонию открытия два дня назад были распроданы", - заявил он.

Напомним, что 5-е Всемирные игры кочевников пройдут 8-13 сентября.

На сегодняшний день подтвердили свое участие 89 стран. В составе сборной Казахстана примет участие 261 спортсмен.

Общий призовой фонд 5-х Всемирных Игр кочевников составляет 250 миллионов тенге.

Напомним, ранее сообщалось, что въезд на личном транспорте к месту проведения мероприятий будет запрещен, поэтому с 9 по 13 сентября в столице запустят специальные автобусы. Они будут курсировать по местам соревнований Всемирных игр кочевников с 8.00 до 20.00 часов.

В целях обеспечения жителей и гостей столицы общественным транспортом к местам проведения Всемирных игр кочевников временно изменены схемы движения маршрутов №№ 18, 37, 303, 323 сроком по 15 сентября включительно. С измененными схемами движения общественного транспорта по маршрутам №№ 18, 37, 303, 323 можно ознакомиться здесь.

Ранее мы писали, стоит ли астанчанам ожидать заторов на дорогах в связи с проведением Всемирных Игр кочевников в Астане с 8 по 14 сентября.

Мы также писали, повлияют ли игры кочевников на работу вузов в Астане. Тогда глава Миннауки Саясат Нурбек сообщил, что студенты в Астане будут учиться в штатном режиме.

В штатном режиме в период проведения Игр будут учиться и столичные школьники.