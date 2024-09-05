В Минпросвете отчитались о расходовании денег, изъятых у коррупционеров

В Казахстане открыли еще 15 новых школ на средства Фонда поддержки инфраструктуры образования, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минпросвет.

"В стране открылись 15 новых школ почти на 19 тыс. ученических мест за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования. Фонд создан по поручению главы государства и пополняется средствами, изъятыми у коррупционеров.

Его деятельность направлена на устранение трехсменного обучения, проблем аварийных школ и нехватки ученических мест в целом за счет строительства и реконструкции школ, пристроек", - говорится в сообщении Министерства просвещения в Telegram-канале.

Отмечается, что особое внимание государством уделяется созданию комфортных и благоприятных условий для детей.

"С момента создания Фонда профинансировано строительство 62 школ на 76,7 тыс. ученических мест в ряде регионов РК, а также городах Астана, Алматы и Шымкент. На сегодня уже введены 52 школы на 63,2 тыс. ученических мест", - отмечают в Департаменте развития инфраструктуры Министерства просвещения.

Напомним, в начале сентября 2022 года президент Казахстана, выступая с посланием народу страны заявил, что отсуженные у коррупционеров средства должны тратиться на строительство новых школ.

Летом прошлого года сообщалось, что более 60 школ на деньги, изъятые у коррупционеров, откроют в этом году в Казахстане.

В феврале этого года в Минпросвещения рассказали, что 20 новых школ почти на 15 тысяч ученических мест построят за счет средств, изъятых у коррупционеров.

Отметим также, что прошлый год стал годом старта национального проекта "Комфортная школа", в рамках которого в стране появится 369 новых школ. В 2023 году было введено в эксплуатацию 165 школ на 137 тысяч ученических мест. Также были решены вопросы с 12 аварийными и 29 трехсменными школами. В 210 школах завершен капитальный ремонт.