Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

В Минпросвете отчитались о расходовании денег, изъятых у коррупционеров

Опубликовано:

Новая школа
Новая школа. Фото: t.me/oqu_agartu

В Казахстане открыли еще 15 новых школ на средства Фонда поддержки инфраструктуры образования, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минпросвет.

"В стране открылись 15 новых школ почти на 19 тыс. ученических мест за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования. Фонд создан по поручению главы государства и пополняется средствами, изъятыми у коррупционеров.

Его деятельность направлена на устранение трехсменного обучения, проблем аварийных школ и нехватки ученических мест в целом за счет строительства и реконструкции школ, пристроек", - говорится в сообщении Министерства просвещения в Telegram-канале.

Отмечается, что особое внимание государством уделяется созданию комфортных и благоприятных условий для детей.

"С момента создания Фонда профинансировано строительство 62 школ на 76,7 тыс. ученических мест в ряде регионов РК, а также городах Астана, Алматы и Шымкент. На сегодня уже введены 52 школы на 63,2 тыс. ученических мест", - отмечают в Департаменте развития инфраструктуры Министерства просвещения.

Напомним, в начале сентября 2022 года президент Казахстана, выступая с посланием народу страны заявил, что отсуженные у коррупционеров средства должны тратиться на строительство новых школ.

Летом прошлого года сообщалось, что более 60 школ на деньги, изъятые у коррупционеров, откроют в этом году в Казахстане.

В феврале этого года в Минпросвещения рассказали, что 20 новых школ почти на 15 тысяч ученических мест построят за счет средств, изъятых у коррупционеров.

Отметим также, что прошлый год стал годом старта национального проекта "Комфортная школа", в рамках которого в стране появится 369 новых школ. В 2023 году было введено в эксплуатацию 165 школ на 137 тысяч ученических мест. Также были решены вопросы с 12 аварийными и 29 трехсменными школами. В 210 школах завершен капитальный ремонт.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2157595-eshche-15-shkol-postroili-na-izyatye-u-korrupcionerov-dengi-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie