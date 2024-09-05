Об инциденте с Бибигуль Тулегеновой и Air Astana высказались в Минторге

Глава Минторговли в кулуарах сената прокомментировал инцидент с народной артисткой Бибигуль Тулегеновой, которая столкнулась с грубостью при посадке на борт Air Astana, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я могу только присоединиться к словам своей коллеги. Аида Галымовна (министр Балаева - прим. ред.) абсолютно правильно и четко обозначила позицию, которая в этом вопросе может быть. Понятно, есть регламентные дела, есть правила, но есть и этическая сторона этого вопроса.

Поэтому есть такой подход, общие правила: "Если запрещено - не разрешено, если не запрещено прямо - то разрешено". В этом случае как можно интерпретировать: действительно, человек, который имеет сложности функциональные, тяжело дойти было, в этом случае, на мой взгляд, сотрудники аэропорта могли, используя этот принцип, сделать такое исключение. Это не безотносительно к уважаемой народной артистке, это и в любых других случаях", - заявил сегодня министр Арман Шаккалиев.

Он добавил, что этот же принцип касается угрозы жизни пассажира.

"То же самое, когда экстренно необходима медпомощь, мы же не следуем каким-то коридорам строго бюрократическим обозначенным. Мы всегда действуем пропорционально угрозе или риску причинения вреда здоровью человека. В этом случае надо понимать, что те меры, которые принимают работники аэропорта, другие работники разных служб, они должны обеспечить безопасность и здоровье своих клиентов. Этот принцип всегда первостепенный - устранить возможность причинения вреда, ущерба здоровью", - добавил министр.

Главу Минторговли спросили, был ли инцидент с Бибигуль Тулегеновой нарушением прав потребителя.

"В конкретных случаях всегда, если, например, условия нарушаются с точки зрения предоставления услуг - это считается нарушением прав потребителей. Но бывают нестандартные случаи, к ним надо индивидуально подходить", - ответил министр.

Напомним, что на днях в Facebook появился пост, где сообщалось, что Бибигуль Тулегенова столкнулась с грубостью и неуважением со стороны работников компании Air Astana. Инцидент произошел при посадке на борт самолета рейсом "Астана - Алматы" 3 сентября.

О произошедшем высказалась министр культуры Аида Балаева. Она отметила, что безопасность полетов и пассажиров должны неукоснительно соблюдаться, однако авиакомпания и ее сотрудники, помимо внутренних инструкций, должны соблюдать элементарную этику и уважительно относится к своим клиентам.

Ранее сообщалось, что Ерлан Кокеев обратился к авиакомпании Air Astana из-за потерянной гитары. Позже инструмент ему вернули.