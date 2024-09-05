Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Об инциденте с Бибигуль Тулегеновой и Air Astana высказались в Минторге

Опубликовано:

Аэропорт города Астаны
Аэропорт Астаны. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Минторговли в кулуарах сената прокомментировал инцидент с народной артисткой Бибигуль Тулегеновой, которая столкнулась с грубостью при посадке на борт Air Astana, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я могу только присоединиться к словам своей коллеги. Аида Галымовна (министр Балаева - прим. ред.) абсолютно правильно и четко обозначила позицию, которая в этом вопросе может быть. Понятно, есть регламентные дела, есть правила, но есть и этическая сторона этого вопроса.

Поэтому есть такой подход, общие правила: "Если запрещено - не разрешено, если не запрещено прямо - то разрешено". В этом случае как можно интерпретировать: действительно, человек, который имеет сложности функциональные, тяжело дойти было, в этом случае, на мой взгляд, сотрудники аэропорта могли, используя этот принцип, сделать такое исключение. Это не безотносительно к уважаемой народной артистке, это и в любых других случаях", - заявил сегодня министр Арман Шаккалиев.

Он добавил, что этот же принцип касается угрозы жизни пассажира.

"То же самое, когда экстренно необходима медпомощь, мы же не следуем каким-то коридорам строго бюрократическим обозначенным. Мы всегда действуем пропорционально угрозе или риску причинения вреда здоровью человека. В этом случае надо понимать, что те меры, которые принимают работники аэропорта, другие работники разных служб, они должны обеспечить безопасность и здоровье своих клиентов. Этот принцип всегда первостепенный - устранить возможность причинения вреда, ущерба здоровью", - добавил министр.

Главу Минторговли спросили, был ли инцидент с Бибигуль Тулегеновой нарушением прав потребителя.

"В конкретных случаях всегда, если, например, условия нарушаются с точки зрения предоставления услуг - это считается нарушением прав потребителей. Но бывают нестандартные случаи, к ним надо индивидуально подходить", - ответил министр.

Напомним, что на днях в Facebook появился пост, где сообщалось, что Бибигуль Тулегенова столкнулась с грубостью и неуважением со стороны работников компании Air Astana. Инцидент произошел при посадке на борт самолета рейсом "Астана - Алматы" 3 сентября.

О произошедшем высказалась министр культуры Аида Балаева. Она отметила, что безопасность полетов и пассажиров должны неукоснительно соблюдаться, однако авиакомпания и ее сотрудники, помимо внутренних инструкций, должны соблюдать элементарную этику и уважительно относится к своим клиентам.

Ранее сообщалось, что Ерлан Кокеев обратился к авиакомпании Air Astana из-за потерянной гитары. Позже инструмент ему вернули.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2157529-ob-incidente-bibigul-tulegenovoy-s-air-astana-vyskazalis-v-mintorgovli/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie