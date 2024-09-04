Раздел об АЭС появился на сайте госорганов Казахстана

На единой платформе интернет-ресурсов государственных органов Казахстана добавили новый раздел - об атомной электростанции, передает NUR.KZ.

Новый раздел посвящен теме "Атомная электростанция". Здесь же опубликована информация по истории АЭС, АЭС в Казахстане, а также популярные вопросы и ответы по этой теме.

Ознакомиться с информацией об АЭС в Казахстане можно по этой ссылке.

Информация об АЭС. Скрин: gov.kz

Вопрос строительства АЭС в Казахстане

Об идее построить АЭС президент Касым-Жомарт Токаев говорил еще в прошлогоднем послании народу страны. В своем обращении он подчеркнул, что развитие атомной энергетики стало особо важным экономическим и политическим аспектом.

В октябре 2023 года в Минэнерго поделились, что могут построить помимо АЭС в Казахстане. Один из рассматриваемых вариантов - малый модульный реактор, который предлагают американские специалисты.

В ноябре того же года глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в Казахстане АЭС.

Недавно гендиректор "Казахстанских атомных электростанций" Тимур Жантикин назвал компании, которые могли бы поставить технологии для АЭС, а министр энергетики Алмасадам Саткалиев сделал заявление касательно строительства станции.

2 сентября этого года президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 6 октября республиканского референдума по вопросу строительства АЭС.