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Балаева высказалась об инциденте между Бибигуль Тулегеновой и Air Astana

Опубликовано:

Аида Балаева
Аида Балаева. Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

Министр культуры и информации Аида Балаева прокомментировала инцидент, связанный с Бибигуль Тулегеновой и сотрудниками авиакомпании Air Astana, произошедший накануне, передает NUR.KZ.

Министр Аида Балаева отметила, что неприятно удивлена неловкой ситуацией, произошедшей с народной артисткой Казахстана и СССР Бибигуль Тулегеновой перед посадкой на рейс авиакомпании Air Astana в столичном аэропорту.

"Авиакомпания уже дала свои пояснения на этот счет, напомнив о международных правилах авиационной безопасности. Безусловно, правила, призванные обеспечить безопасность полета и пассажиров, должны соблюдаться неукоснительно.

Не вступая в полемику с авиаперевозчиком, все же хотела бы высказать свое мнение в связи с возникшей ситуацией. Я уверена, что авиакомпания и ее сотрудники, помимо внутренних инструкций, должны соблюдать элементарную этику и уважительно относится к своим клиентам. А к пассажирам почтенного возраста и людям, имеющим выдающиеся заслуги перед Отечеством, – тем паче. Ведь уважение к старшему поколению - вопрос воспитания и внутренней культуры", - отметила в своем посте в Facebook Аида Балаева.

Напомним, ранее в Сети опубликовано письмо к главе Air Astana Питеру Фостеру, где от него и его сотрудников требуют извинений за грубое отношение к народной артистке Бибигуль Тулегеновой. В этом же обращении изложены подробности инцидента, который произошел 3 сентября при посадке на рейс "Астана-Алматы".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2157174-balaeva-vyskazalas-ob-incidente-mezhdu-bibigul-tulegenovoy-i-air-astana/

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