Дожди и грозы: в Астане и ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана из-за ухудшения погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт РГП "Казгидромет".

Завтра днем, по прогнозу синоптиков, в Астане ожидается временами сильный дождь.

4 сентября в Западно-Казахстанской области прогнозируется высокая пожарная опасность. Чрезвычайная пожарная опасность сохранится и в Кызылординской области.

В Акмолинской области завтра временами ожидаются сильный дождь, гроза. В Кокшетау днем также гроза.

4 сентября на большей части Туркестанской области, а также в Шымкенте и Туркестане сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

Завтра днем на севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, туман. В Костанае днем будет гроза.

На северо-западе области Абай ожидается гроза, при этом в Восточно-Казахстанской области ночью сохранятся заморозки 2 градуса.

4 сентября днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, гроза. В Петропавловске также прогнозируется гроза.

Завтра днем на севере, востоке области Ұлытау также ожидается гроза. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Карагандинской области ожидается временами сильный дождь, гроза, град, шквал. На западе области сохранится высокая пожарная опасность. В Караганде 4 сентября днем прогнозируется гроза, град, шквал.

4 сентября ночью на юге, востоке Атырауской области также ожидается гроза. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.