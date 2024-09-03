4 человека могли заразиться сибирской язвой после забоя больного животного в Алматинской области

В Алматинской области зафиксировали 4 случая с подозрением на сибирскую язву после забоя больного животного, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

На сайте акимата Алматинской области сообщается, что 1 сентября в сельском округе Улкен Аксу Уйгурского района были зафиксированы 4 случая с подозрением на сибирскую язву. Предварительная причина заболевания - участие в забое больного животного.

Сообщается, что забой произведен без уведомления ветеринарной службы. Для установления причин заболевания отобраны пробы сырья и продуктов убоя в доме заболевших, а также пробы почвы на месте убоя.

"Республиканская ветеринарная лаборатория провела исследования собранных материалов методом микроскопии биопробы и ПЦР. В ближайшее время ожидаются результаты бактериологических исследований. Кроме того, материалы для анализа направлены также в Национальный референтный центр по ветеринарии в Алматы.

Следует отметить, что 12 августа животные в данном населенном пункте были вакцинированы против сибирской язвы", - сообщается на сайте.

Сейчас в селе проведена дезинфекция, КРС из личного хозяйства заболевших находятся в изоляции на карантине. Специалисты проводят ежедневный осмотр животных, на сегодня каких-либо клинических признаков заболевания не выявлено.

Руководитель управления здравоохранения Алматинской области Алмат Турысбекулы сообщил, что кожная форма заболевания является частым проявлением инфекции, которое при своевременной терапии имеет высокую вероятность выздоровления. Состояние всех пациентов оценивается как средней тяжести.

"От человека к человеку заболевание сибирской язвой не передается. Основным источником инфекции являются больные сельскохозяйственные животные (крупный рогатый скот, лошади, овцы, козы).

Возбудитель сибирской язвы проникает в организм человека, в основном, через поврежденную кожу, реже через слизистые оболочки дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. Инкубационный период составляет от 2 до 14 суток", - отметил он.

Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Марат Исмаилов сообщил, что определен круг контактных лиц, подверженных риску заражения. Все взяты под медицинское наблюдение.

Районным отделом полиции были введены ограничения на вывоз мяса и скота за пределы района и ввоз из других районов.

В начале лета текущего года мы писали, что захоронение сибирской язвы обнаружилось рядом с жилыми домами в Алматинской области. Как заявили жители села Тлендиева, земельные участки здесь им выдали несколько лет назад. Оказалось, что неподалеку от их домов находится скотомогильник, а близость с захоронением сибирской язвы противоречит санитарным нормам.

Напомним, в начале апреля сообщалось, что захоронения сибирской язвы и скотомогильники затопило во время паводков в ЗКО.

Позже в Министерстве сельского хозяйства сообщили, что в зоне подтоплений оказалось 10 сибиреязвенных захоронений в трех областях страны. Однако специалисты установили, что выхода спор сибирской язвы на поверхность земли не было.

Согласно информации из Медицинского справочника MSD, сибирская язва является потенциально смертельной инфекцией, вызываемой Bacillus anthracis – грамположительной, палочковидной бактерией. Она может поражать кожу, легкие или, реже, пищеварительный (желудочно-кишечный) тракт.

Отмечается, что сибирская язва у человека возникает редко, однако когда это происходит, человек обычно заражается путем кожного контакта или через вдыхание спор сибирской язвы, употребления в пищу зараженного мяса либо редко при введении зараженных запрещенных наркотиков.

К симптомам относятся бугорки и волдыри (после кожного контакта), затруднение дыхания и боль в груди (после вдыхания спор), боль в животе и кровавая диарея (после употребления в пищу зараженного мяса).

Как уточняют специалисты, сибирская язва редко встречается у людей и не передается от человека к человеку. Однако в редких случаях кожная форма сибирской язвы может передаваться от человека к человеку через прямой контакт с инфицированным лицом либо через предмет, загрязненный вследствие контакта с ним инфицированного лица. Легочная форма, кишечная форма и инъекционная форма сибирской язвы не передаются от человека к человеку.