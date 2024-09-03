Банкнота в миллион тенге удивила пользователей Казнета (видео)

В Сети набирает популярность видео казахстанца с демонстрацией купюр номиналом в 1 млн, 50 и 100 млн тенге. В пресс-службе Нацбанка прокомментировали ролики, передает NUR.KZ.

Видео с различными купюрами публикует в Instagram-аккаунте казахстанец Азат Бекбулатов. На одном из своих роликов мужчина продемонстрировал купюру номиналом 1 миллион тенге, подчеркнув, что это - игровая купюра. Однако нашлись и те, кто поверил в существование таких банкнот.

"Если выпустили такую купюру, значит тенге обесценивается", "Это правда?", "Упаси бог от такой зарплаты и от девальвации. Пусть зарплата будет меньше, а товары будут дешевле в сто раз", "Это что значит? Нас тоже ждет девальвация, как в Узбекистане, миллионами платить будем?", "Инфляция", - пишут пользователи под видео.

Опубликовал казахстанец и видео с демонстрацией купюр номиналом 50 и 100 миллионов тенге.

В пресс-службе Национального банка отреагировали на видеоролики.

"Мы подтверждаем, что это не настоящие купюры. Вся информация по банкнотному ряду и номиналам банкнот тенге есть на сайте", - сообщили корреспонденту NUR.KZ.

Напомним, в апреле прошлого года стало известно, что злоумышленники в Алматы сбывали поддельные денежные купюры номиналом 10 тыс. тенге.

При этом в прошлом году сотрудники столичного департамента Агентства РК по финансовому мониторингу задержали предполагаемых фальшивомонетчиков. У них обнаружили поддельные купюры на сумму свыше 55 тыс. долларов.

Осенью прошлого года жителей Шымкента осудили за реализацию фальшивых купюр на сумму 4000 евро.

Мы также писали, могут ли банкоматы выдавать фальшивые купюры в Казахстане.

Добавим, что в Уголовном кодексе РК существует статья 231, в которой установлено наказание за изготовление поддельных денег или ценных бумаг.

Так, изготовление или хранение с целью сбыта, сбыт поддельных банкнот и монет Национального Банка РК, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Республики Казахстан либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте наказываются лишением свободы на срок до 5 лет с конфискацией имущества или без таковой.

При этом те же деяния, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

в крупном размере (более 1,7 млн тенге);

с перемещением через Государственную границу Республики Казахстан, -

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Кроме того, если эти преступления были совершены преступной группой, они наказываются лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.