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Две школы "заминировали" в Атырау

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Выезд полиции на сообщение о минировании
Выезд полиции на сообщение о минировании. Кадр из видео: t.me/guwonline

В Сети появилась информация, что в Атырау на канал 102 поступило сообщение о минировании двух школ. Ситуацию прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Telegram-канал ATYRAU ONLINE сообщил, что на место прибыли спецотряды, саперы, сотрудники полиции и кареты скорой помощи.

"Саперы проводят тщательные поиски возможных взрывных устройств. Весь периметр оцеплен, и доступ к школам закрыт, пока саперы проверяют каждый уголок здания.

Родителям и жителям близлежащих домов рекомендовано сохранять спокойствие и воздержаться от посещения районов, где ведутся поисковые работы", - сказано в публикации.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Атырау.

"В школах города Атырау была проведена незамедлительная проверка по ложному сообщению о наличии взрывчатых устройств. В результате взрывчатых устройств не обнаружено. По факту ложного сообщения проводится расследование.

В настоящее время безопасность во всех школах города находится под пристальным контролем полиции", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Атырауской области.

Правоохранители отмечают, что по статье 273 Уголовного кодекса РК, то есть по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма, предусмотрено наказание штрафом в размере пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы в срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Напомним, в мае в Астане осудили человека, сообщившего о возможном акте терроризма в здании Дома министерств и по месту его жительства. Сообщение не подтвердилось.

В апреле житель Жамбылской области сообщил о бомбе в наркологическом диспансере. Когда информация не подтвердилась, задержанный признался, что сделал звонок в наркотическом опьянении.

Также в апреле в Талдыкоргане неизвестный сообщил, что в двух гостиницах города заложены бомбы. Информация не подтвердилась.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2156334-dve-shkoly-zaminirovali-v-atyrau/

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