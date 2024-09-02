Масочный режим с 15 сентября? Минздрав сделал заявление по карантинным мерам

Информация, распространяемая в соцсетях о том, что с 15 сентября вводятся карантинные ограничения и масочный режим для всех, не соответствуют действительности, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК, с 15 сентября начнется проведение вакцинации против гриппа, утвержденное постановлением и. о. Главного государственного санитарного врача РК.

Масочный режим вводится только для работников медицинских организаций.

Ситуация с коронавирусной инфекцией находится под контролем, подчеркивает ведомство.

Для дачи правовой оценки действиям лиц, распространяющих недостоверную информацию, материалы переданы в правоохранительные органы, сообщается в публикации.

"Призываем граждан доверять достоверной информации из официальных источников", - резюмирует санэпидконтроль.