Масочный режим с 15 сентября? Минздрав сделал заявление по карантинным мерам
Опубликовано:
Информация, распространяемая в соцсетях о том, что с 15 сентября вводятся карантинные ограничения и масочный режим для всех, не соответствуют действительности, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК, с 15 сентября начнется проведение вакцинации против гриппа, утвержденное постановлением и. о. Главного государственного санитарного врача РК.
Масочный режим вводится только для работников медицинских организаций.
Ситуация с коронавирусной инфекцией находится под контролем, подчеркивает ведомство.
Для дачи правовой оценки действиям лиц, распространяющих недостоверную информацию, материалы переданы в правоохранительные органы, сообщается в публикации.
"Призываем граждан доверять достоверной информации из официальных источников", - резюмирует санэпидконтроль.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2156298-masochnyy-rezhim-s-15-sentyabrya-minzdrav-sdelal-zayavlenie-po-karantinnym-meram/