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Токаев: Почти 1300 школ по всему Казахстану нуждаются в капитальном ремонте

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Школьники за партами
Школа. Иллюстративное фото: Jonathan Kirn/Getty Images

Более 130 млрд тенге выделили частным школам в этом году из госбюджета в Казахстане. Об этом сообщил президент Касым-Жомарт Токаев в рамках послания народу, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По словам президента, огромную роль в укреплении кадрового потенциала страны играет среднее образование.

"По моему поручению реализуется национальный проект "Комфортная школа". До конца 2025 года планируется сдать в эксплуатацию 217 школ современного формата. Данный вопрос крайне актуален и находится на контроле фонда "Самрук-Казына".

Правительство и акимы должны активно подключиться к этой работе. Полагаю, депутаты тоже не останутся в стороне. Для комфортных школ правительство должно предусмотреть отдельную систему управления", - сказал президент.

Он добавил, что по всей стране в капитальном ремонте нуждаются почти 1300 школ. Глава государства дал поручение правительству совместно с акимами определить источники финансирования, включая спонсорские средства, и в течение трех лет провести реконструкцию этих школ.

"Государство выделяет огромные средства на гарантированные выплаты, в том числе, идущие на финансирование частных школ. К примеру, только в текущем году частным школам, в которых обучается более 250 тысяч детей, из бюджета выделено 134 млрд тенге.

Родители должны знать о конкретной помощи государства частным школам. С этой целью следует показывать выделенные по нормативу суммы на каждого ребенка. Это даст обществу правдивую картину средств, выделяемых на социальные программы", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент добавил, что нужно принять меры по укреплению функционала школ, дальнейшему повышению квалификации и социального статуса педагогов.

"Учителя - это интеллектуальный авангард страны, закладывающий фундамент долгосрочного прогресса нации. Мы можем иметь лучшие программы, современные школы и передовую систему управления, но ничего не добиться без хороших учителей.

Поэтому необходимо уделить особое внимание набору в педагогические вузы целеустремленной, способной молодежи. Положительная тенденция в этом вопросе уже наметилась, теперь нужно ее закрепить", - распорядился Токаев.

По его словам, большое значение имеет подготовка детей к школе. За дошкольное воспитание и обучение ребенка солидарную ответственность, наравне с государством, несут и родители, заявил глава государства.

"Поэтому подушевое финансирование на дошкольное образование нужно привязать к реальным доходам каждой семьи. Таким образом, дальнейшее совершенствование системы образования позволит помочь действительно нуждающимся гражданам, повысит прозрачность государственной поддержки и, в целом, будет способствовать укреплению человеческого потенциала страны", - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее мы рассказывали, увеличились ли зарплаты учителей в Казахстане.

Также сообщалось, что 18 первых классов открыли в одной из школ Алматы из-за дефицита школ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2156019-tokaev-pochti-1300-shkol-po-vsemu-kazahstanu-nuzhdayutsya-v-kapitalnom-remonte/

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