"Такие землевладельцы нам не нужны": заботиться о сельчанах потребовал Токаев от бизнесменов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках послания народу Казахстана потребовал от предпринимателей заботиться о сельчанах, передает корреспондент NUR.KZ.

"Не секрет, что многие землепользователи живут за тысячи километров от земли, приносящей им прибыль, и не заботятся о жизни сельчан. Такие землевладельцы нам не нужны. Правительство и Генеральная прокуратура должны заняться ими.

Перед государством стоит задача стимулировать продуктивную легальную занятость граждан, особенно, на селе, чтобы они были непосредственно вовлечены в строительство собственного будущего", - говорит президент.

Он напомнил, что в прошлом году был дан старт проекту «Ауыл аманаты», который в целом показал неплохие результаты, добавил глава государства.

"Теперь в рамках данного проекта следует рассмотреть вопрос внедрения нового инструмента – «товарного кредита». При этом важно создать инфраструктуру переработки и сбыта произведенной сельчанами продукции.

В каждом районе необходимо запустить центры для обучения граждан возделыванию разных сельскохозяйственных культур. По инициативе партии Amanat такой проект запущен в Меркенском районе Жамбылской области, правительству и акимам следует продумать его масштабирование в других регионах", - говорит Касым-Жомарт Токаев.

Президент сообщил, что задача правительства и всех государственных органов – открыть дорогу отечественному бизнесу и иностранным инвесторам.

"Воспрепятствование их законной деятельности должно рассматриваться как очень серьезное правонарушение со всеми вытекающими отсюда последствиями. На этот счет я уже высказывался. Предприниматели и инвесторы, в свою очередь, должны проявлять добропорядочность, соблюдать закон, не уходить от налогообложения", - резюмировал президент.