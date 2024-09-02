Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Такие землевладельцы нам не нужны": заботиться о сельчанах потребовал Токаев от бизнесменов

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках послания народу Казахстана потребовал от предпринимателей заботиться о сельчанах, передает корреспондент NUR.KZ.

"Не секрет, что многие землепользователи живут за тысячи километров от земли, приносящей им прибыль, и не заботятся о жизни сельчан. Такие землевладельцы нам не нужны. Правительство и Генеральная прокуратура должны заняться ими.

Перед государством стоит задача стимулировать продуктивную легальную занятость граждан, особенно, на селе, чтобы они были непосредственно вовлечены в строительство собственного будущего", - говорит президент.

Он напомнил, что в прошлом году был дан старт проекту «Ауыл аманаты», который в целом показал неплохие результаты, добавил глава государства.

"Теперь в рамках данного проекта следует рассмотреть вопрос внедрения нового инструмента – «товарного кредита». При этом важно создать инфраструктуру переработки и сбыта произведенной сельчанами продукции.

В каждом районе необходимо запустить центры для обучения граждан возделыванию разных сельскохозяйственных культур. По инициативе партии Amanat такой проект запущен в Меркенском районе Жамбылской области, правительству и акимам следует продумать его масштабирование в других регионах", - говорит Касым-Жомарт Токаев.

Президент сообщил, что задача правительства и всех государственных органов – открыть дорогу отечественному бизнесу и иностранным инвесторам.

"Воспрепятствование их законной деятельности должно рассматриваться как очень серьезное правонарушение со всеми вытекающими отсюда последствиями. На этот счет я уже высказывался. Предприниматели и инвесторы, в свою очередь, должны проявлять добропорядочность, соблюдать закон, не уходить от налогообложения", - резюмировал президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2155984-takie-zemlevladelcy-nam-ne-nuzhny-zabotitsya-o-selchanah-potreboval-tokaev-ot-biznesmenov/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie