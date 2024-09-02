"Не торгуясь за каждый тенге": Токаев призвал предпринимателей направлять средства в бюджет
Опубликовано:
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках послания народу страны призвал предпринимателей направлять средства в бюджет, передает корреспондент NUR.KZ.
"Доля прямого участия государства в экономике остается на высоком уровне, что нарушает равенство условий на рынке и подавляет частную инициативу. Надо признать, что у нас пока не выработана оптимальная политика управления государственными предприятиями.
Нужно законодательно регламентировать цели, функции, виды, методы финансирования и другие аспекты их деятельности. Кроме того, требуется обеспечить стабильность и системный подход в вопросах финансовых взаимоотношений холдингов и правительства", - сообщил президент.
Он напомнил, что в послании 2022 года глава государства поручил внедрить регулирование «с чистого листа».
"В рамках первого этапа реформы устранено уже более 10 тысяч избыточных и неактуальных требований, ограничивающих предпринимательскую деятельность. Генеральная прокуратура подключилась к работе по сопровождению крупных инвестпроектов, для инвесторов созданы облегченные условия по типу «зеленого коридора», декриминализируются экономические преступления.
Однако жалобы предпринимателей на чрезмерную контрольную и надзорную деятельность госорганов продолжают поступать. Правительству и Генеральной прокуратуре необходимо устранить негативные явления, влияющие на инвестклимат. Надо внести ясность и во взаимодействие государства с собственниками капиталов в рамках работы по возврату активов", - заявил Токаев.
Он добавил, что в прошлом году на встрече с бизнесом высказал свою твердую позицию на этот счет. Была достигнута договоренность о том, что обязательным условием амнистии капитала станет вложение средств в экономику Казахстана. Главное, чтобы они работали на благо страны. Этот момент необходимо закрепить нормативно, считает президент.
"Предпринимателям, включенным в соответствующий реестр, можно дать возможность заключения соглашения без признания незаконности передаваемых активов. Это большой шаг в интересах крупных предпринимателей. Но сами предприниматели должны пойти навстречу правительству и Генеральной прокуратуре в плане направления средств в республиканский бюджет.
И сделать это, исходя из доброй воли, не торгуясь за каждый тенге. В то же время эти лица, как граждане нашего государства, обязаны вкладывать значительные средства в строительство школ, больниц, стадионов, музеев и других социально-культурных объектов. Имена таких людей могут остаться в «золотом списке» благотворителей.
В случае отказа или затягивания процесса разговор с такими предпринимателями будет другой. При этом необходимо упорядочить всю информацию о возвращенных государству активах и их целевом использовании", - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2155972-ne-torguyas-za-kazhdyy-tenge-tokaev-prizval-predprinimateley-napravlyat-sredstva-v-byudzhet/