"Не торгуясь за каждый тенге": Токаев призвал предпринимателей направлять средства в бюджет

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках послания народу страны призвал предпринимателей направлять средства в бюджет, передает корреспондент NUR.KZ.

"Доля прямого участия государства в экономике остается на высоком уровне, что нарушает равенство условий на рынке и подавляет частную инициативу. Надо признать, что у нас пока не выработана оптимальная политика управления государственными предприятиями.

Нужно законодательно регламентировать цели, функции, виды, методы финансирования и другие аспекты их деятельности. Кроме того, требуется обеспечить стабильность и системный подход в вопросах финансовых взаимоотношений холдингов и правительства", - сообщил президент.

Он напомнил, что в послании 2022 года глава государства поручил внедрить регулирование «с чистого листа».

"В рамках первого этапа реформы устранено уже более 10 тысяч избыточных и неактуальных требований, ограничивающих предпринимательскую деятельность. Генеральная прокуратура подключилась к работе по сопровождению крупных инвестпроектов, для инвесторов созданы облегченные условия по типу «зеленого коридора», декриминализируются экономические преступления.

Однако жалобы предпринимателей на чрезмерную контрольную и надзорную деятельность госорганов продолжают поступать. Правительству и Генеральной прокуратуре необходимо устранить негативные явления, влияющие на инвестклимат. Надо внести ясность и во взаимодействие государства с собственниками капиталов в рамках работы по возврату активов", - заявил Токаев.

Он добавил, что в прошлом году на встрече с бизнесом высказал свою твердую позицию на этот счет. Была достигнута договоренность о том, что обязательным условием амнистии капитала станет вложение средств в экономику Казахстана. Главное, чтобы они работали на благо страны. Этот момент необходимо закрепить нормативно, считает президент.

"Предпринимателям, включенным в соответствующий реестр, можно дать возможность заключения соглашения без признания незаконности передаваемых активов. Это большой шаг в интересах крупных предпринимателей. Но сами предприниматели должны пойти навстречу правительству и Генеральной прокуратуре в плане направления средств в республиканский бюджет.

И сделать это, исходя из доброй воли, не торгуясь за каждый тенге. В то же время эти лица, как граждане нашего государства, обязаны вкладывать значительные средства в строительство школ, больниц, стадионов, музеев и других социально-культурных объектов. Имена таких людей могут остаться в «золотом списке» благотворителей.

В случае отказа или затягивания процесса разговор с такими предпринимателями будет другой. При этом необходимо упорядочить всю информацию о возвращенных государству активах и их целевом использовании", - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.