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Эзотерика

"Очень сильно переживала": неприятный случай произошел с жительницей Экибастуза

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Расстроенная пенсионерка
Расстроенная женщина. Иллюстративное фото: Giselleflissak / Getty Images

Пожилая жительница Экибастуза потеряла свой портмоне с документами, банковскими картами и деньгами. Найти его помог полицейский, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, об оценке работы сотрудников полиции свидетельствует проявление благодарности граждан. Очередное письмо от жительницы Экибастуза пришло в адрес оперуполномоченного криминальной полиции Диаса Сабырова.

"На днях со мной произошел очень неприятный случай. Со своей бедой я обратилась к старшему лейтенанту полиции Диасу Сабырову, который внимательно выслушал меня. Уточнив все детали, он принялся за работу. Обошел вокруг поликлиники, где я могла потерять свое имущество, просмотрел камеры. В результате розыскных мероприятий буквально в течение часа нашел мой потерянный портмоне и провел беседу с девушкой, которая нашла его.

Я бесконечно благодарна нашей полиции в лице Диаса Куатовича за оперативность, профессионализм, гуманное отношение к гражданам, преданность делу, которому они служат", - написала пенсионерка Ангелина Александровна.

"Своевременное реагирование на заявления граждан, а также оказание помощи людям, попавшим в затруднительное положение, является служебным долгом каждого полицейского. Слова благодарности от граждан служат отличным стимулом для нас, спасибо за обратную связь. Пожилая женщина в силу своего возраста очень сильно переживала. Ведь в этом портмоне были ее документы, карточки и денежные средства", - поделился Диас Сабыров.

Оперативник рассказал, что делать с найденными вещами. Если предмет найден в общественном транспорте, его необходимо отдать водителю. Забытые или утерянные вещи следует передать администрации заведений либо отнести в полицию.

"Если вы нашли чужие вещи на улице и не можете их никому передать или установить владельца, лучше сразу сообщите о находке на 102. Важно помнить, что имущество, временно оставленное без присмотра, принадлежит его владельцу", - отметили в ДП Павлодарской области.

Ранее стало известно, что житель Западно-Казахстанской области спустя 33 года после пропажи восстановил свои документы и нашел сына в Южной Корее. В этом ему помогли работники центра ресоциализации Уральска.

А 53-летний житель Астаны потерял кошелек с деньгами после того, как пошел в сауну со своим новым знакомым и уснул там после распития спиртных напитков. По данному факту возбудили уголовное дело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2155869-ochen-silno-perezhivala-nepriyatnyy-sluchay-proizoshel-s-zhitelnicey-ekibastuza/

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