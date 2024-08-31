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Военнослужащий "скрутил" мужчину с окровавленным ножом во время прогулки с девушкой в Степногорске

Опубликовано:

Ислам-Али Жапар
Ислам-Али Жапар. Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД

Военнослужащий из Степногорска во время прогулки с девушкой стал свидетелем драки с поножовщиной. Он оказал первую помощь пострадавшему, передает NUR.KZ со ссылкой на Нацгвардию МВД РК.

В пресс-службе Нацгвардии рассказали о военнослужащем регионального командования "Орталық" сержанте Ислам-Али Жапаре.

В минувший понедельник парень шел по улице с девушкой, когда заметил двух мужчин лет 30-35 около торгового центра, которые были в нетрезвом состоянии и ругались.

В результате потасовки один из участников конфликта был ранен в правое бедро.

"Я сразу же позвонил 103, а затем 102. Все было как на автомате. Преступника я скрутил и задержал сам для дальнейшего разбирательства с сотрудниками полиции. Пострадавшему оказал первую медицинскую помощь - снял свой брючный ремень, перевязал и затянул его ногу чуть выше раны, до тех пор, пока кровь не остановилась.

Вижу, человек побледнел, проверил - пульса нет. Начал делать массаж сердца. В этот момент пострадавший сделал глубокий вдох и мог еще некоторое время дышать", - рассказал 21-летний Ислам-Али.

Медики по приезду констатировали смерть мужчины.

Добавим, в ноябре прошлого года военнослужащий в Семее вынес из огня пожилую женщину и семью с детьми. Сделать это ему удалось до приезда пожарных.

В июне этого года в Астане солдат Нацгвардии предотвратил возможную трагедию и вытащил подростка из воды. Спасенный на спор пытался переплыть на другой берег и не рассчитал силы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2155524-voennosluzhashchiy-sluchayno-stal-svidetelem-ponozhovshchiny-vo-vremya-progulki-s-devushkoy-v-stepnogorske/

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