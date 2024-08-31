Ремонт участков улиц вдоль Большого Алматинского канала: где перекроют движение
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В Алматы в связи со средним ремонтом на время перекроют участки улиц вдоль Большого Алматинского канала, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
Средний ремонт проведут на участках улиц вдоль Большого Алматинского канала. В связи с этим там будут введены временные ограничения движения.
Так, с 23:00 31 августа до 11:00 2 сентября движение будет перекрыто на участке от проспекта Саина до улицы Центральная.
Объезд будет обеспечен по дублеру и по улицам Жаужурек, Центральная, Ак-Кайнар.
С 23:00 1 сентября до 11:00 3 сентября движение будет перекрыто на участке от улицы Центральная до улицы Махамбет Утемисулы.
Объезд будет обеспечен по дублеру и улицам Утемисулы, Центральная, Северное кольцо.
С 23:00 2 сентября до 11:00 4 сентября движение будет перекрыто на участке от улицы Утемисулы до Байдибек би.
Объезд будет обеспечен по улицам Северное кольцо, Утемисулы и Аршалы.
С 23:00 3 сентября до 11:00 5 сентября движение будет перекрыто на участке от улицы Байдибек би до улицы Северное кольцо.
Объезд будет обеспечен по дублеру и улицам Северное кольцо, Дунганская.
На ремонтируемых участках будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2155488-remont-uchastkov-ulic-vdol-bolshogo-almatinskogo-kanala-gde-perekroyut-dvizhenie/