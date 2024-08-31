Ремонт участков улиц вдоль Большого Алматинского канала: где перекроют движение

В Алматы в связи со средним ремонтом на время перекроют участки улиц вдоль Большого Алматинского канала, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Средний ремонт проведут на участках улиц вдоль Большого Алматинского канала. В связи с этим там будут введены временные ограничения движения.

Так, с 23:00 31 августа до 11:00 2 сентября движение будет перекрыто на участке от проспекта Саина до улицы Центральная.

Объезд будет обеспечен по дублеру и по улицам Жаужурек, Центральная, Ак-Кайнар.

С 23:00 1 сентября до 11:00 3 сентября движение будет перекрыто на участке от улицы Центральная до улицы Махамбет Утемисулы.

Объезд будет обеспечен по дублеру и улицам Утемисулы, Центральная, Северное кольцо.

С 23:00 2 сентября до 11:00 4 сентября движение будет перекрыто на участке от улицы Утемисулы до Байдибек би.

Объезд будет обеспечен по улицам Северное кольцо, Утемисулы и Аршалы.

С 23:00 3 сентября до 11:00 5 сентября движение будет перекрыто на участке от улицы Байдибек би до улицы Северное кольцо.

Объезд будет обеспечен по дублеру и улицам Северное кольцо, Дунганская.

На ремонтируемых участках будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Ремонтируемые участки дорог. Фото: пресс-служба акимата Алматы