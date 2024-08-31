Туристов, испугавшихся звуков крупного зверя, нашли в горах Алматинской области
Опубликовано:
В горах Алматинской области молодые туристы испугались звука, которое, по их словам, могло издавать крупное животное. К ним на помощь пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как рассказали в МЧС в Telegram, в Карасайском районе Алматинской области трое молодых туристов 18-19 лет при спуске с горы Каскабас услышали звуки какого-то крупного животного. Молодые люди обеспокоились своей безопасностью и обратились за помощью к спасателям.
Спасатели, несмотря на темное время суток и обрывистую связь, отыскали ребят при помощи кинологического расчета в ущелье Проходное и сопроводили их в безопасное место.
В медицинской помощи парни не нуждались.
В пресс-службе МЧС уточнили, что в горах близ Алматы водится снежный барс, тянь-шаньский бурый медведь, каменная куница и туркестанская рысь.
Кроме того, этой ночью, тоже в Карасайском районе Алматинской области, девушка 1999 года рождения получила травму ноги и не смогла самостоятельно спустится с горы. Она обратилась к спасателям. Последним пришлось добираться до нее пешком, оказать медицинскую помощь, а затем на руках и на носилках 4,5 км донести ее до дороги.
Дойдя до дороги, спасатели передали ее бригаде Центра медицины катастроф для дальнейшей транспортировки в больницу.
Правила безопасности в горах
Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах. Так, на официальном сайте МЧС РК приводятся следующие рекомендации:
- не ходите в горы в одиночку;
- не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;
- основную часть похода выполняйте до обеда;
- не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;
- прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.
При походе в горы необходимо также:
- рассчитывать свои физические возможности;
- учитывать рекомендации спасательных служб, в том числе погодные условия, уровень лавинной опасности;
- в походе обеспечить себя необходимыми вещами (пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете, вода, дополнительно теплые вещи, GPS-навигатор).
Если вам нужна помощь, необходимо звонить по телефонам 112 или 8 (727) 372-15-60 (дежурно-диспетчерское отделение Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС).
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2155422-molodyh-lyudey-ispugavshihsya-zvukov-krupnogo-zverya-nashli-v-gorah-almatinskoy-oblasti/