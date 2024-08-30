Еще одну дорогу перекроют в Алматы из-за ремонта теплосетей

В Алматы почти на двое с половиной суток закроют движение по небольшой улице в Алмалинском районе, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алматинские тепловые сети".

Движение автотранспорта будет закрыто на участке улицы Есентайской от улицы Макатаева до проспекта Райымбека с 08:00 31 августа до 19:00 2 сентября.

Как сообщает ТОО "АлТС", ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения ремонтных работ на участке магистрального трубопровода в рамках мероприятий по подготовке сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону.

"Приносим извинения и просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", - добавляет ведомство.

Дорожные работы в Алматы. Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"

Напомним, ранее в акимате горожан предупредили, что с 23:00 29 августа до 11:00 31 августа движение будет перекрыто на участке от улицы Макатаева до улицы Толе би. Объезд будет обеспечен по улицам Гоголя и Толе би, а также по параллельным улицам Ришата и Муслима Абдуллиных, Зенкова, Каирбекова.

А с 23:00 30 августа до 11:00 1 сентября движение будет перекрыто на участке от улицы Толе би до улицы Кабанбай батыра. Объезд будет обеспечен по улицам Зенкова, Ришата и Муслима Абдуллиных.

Также отметим, что до 15 сентября в Алматы закрыто движение для автотранспорта по улице Ходжанова от дома №15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова.

Еще до 15 сентября закрыт участок от улицы Радостовца до проспекта Гагарина.