Таксиста из Астаны осудили за оскорбление пассажирки с ребенком

Суд Астаны постановил арестовать на 5 суток водителя, который выражался нецензурной бранью в адрес пассажирки с ребенком, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Ранее в Сети разошлось видео астанчанки, опубликованное в TikTok: женщина рассказала, что вызвала такси, выйдя с занятий с ребенком.

В городе шел дождь, ребенок случайно задел мокрой ногой сиденье. По словам казахстанки, она извинилась перед водителем, вытерла сиденье влажной салфеткой, но водитель ударил ребенка локтем по лицу и накричал на его мать.

Женщина сообщила, что после инцидента ей звонили из компании, пообещав предоставить все данные и поддерживать ее в установлении справедливости.

Добавим, в другой публикации в своем аккаунте TikTok казахстанка сообщила, что решила переписать заявление с тем, чтобы дело ударившего ее сына водителя такси было рассмотрено не как уголовное, а как административное. По той причине, что он "тоже чей-то отец, кормилец семьи", а с уголовным делом ему будет сложно в дальнейшем устроиться на работу.

29 августа в официальном Telegram-канале судов Астаны ведомство сообщило о рассмотрении дела по ст. 434 ч. 1 КоАП (совершение мелкого хулиганства).

"По обстоятельствам дела, О., находясь в общественном месте, проявляя агрессию, оказывая психическое давление, выражался нецензурной бранью в отношении Н. и ее малолетнего ребенка", - отмечает суд.

В ходе судебного заседания правонарушитель вину не признал, с протоколом не согласился. Однако факт совершения правонарушения подтверждается фактическими сведениями, содержащимися в протоколе об административном правонарушении, рапортом инспектора полиции, объяснительными потерпевшей.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность, судом не установлено.

"С учетом приведенных выше обстоятельств, постановлением суда О. признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 434 КоАП и ему назначено административное взыскание в виде ареста сроком на 5 суток", - резюмируется в публикации.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Напомним, ранее в Астане водитель такси и пассажирка подали друг на друга заявление в полицию. Видео конфликта появилось в Сети: на нем видно, как пассажирка, которая, по всей видимости, ехала в такси с ребенком, ругается с таксистом. Так как было установлено, что в этом случае и таксист, и пассажирка выражались нецензурной бранью в адрес друг друга, суд назначил обоим штраф в размере 20 МРП (73 тыс. тенге).

А в Кокшетау вместо оплаты за услуги такси водителю нанесли телесные повреждения. В этом подозревают пассажира, скрывшегося с места происшествия. Подозреваемый установлен, ведется следствие.

Ранее конфликт пассажира с таксистом в Талгаре прокомментировали в акимате. Тогда в соцсетях появилось видео конфликта таксиста и пассажира, который якобы работает имамом в мечети.

Еще один конфликт клиентки и таксиста попал на видео в Караганде. На кадрах в ходе ссоры женщина заявила, что имеет родственные связи в полиции. Эту информацию опровергли в ДП.