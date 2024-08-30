Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Таксиста из Астаны осудили за оскорбление пассажирки с ребенком

Опубликовано:

Такси
Такси. Иллюстративное фото: pixabay.com

Суд Астаны постановил арестовать на 5 суток водителя, который выражался нецензурной бранью в адрес пассажирки с ребенком, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Ранее в Сети разошлось видео астанчанки, опубликованное в TikTok: женщина рассказала, что вызвала такси, выйдя с занятий с ребенком.

В городе шел дождь, ребенок случайно задел мокрой ногой сиденье. По словам казахстанки, она извинилась перед водителем, вытерла сиденье влажной салфеткой, но водитель ударил ребенка локтем по лицу и накричал на его мать.

Женщина сообщила, что после инцидента ей звонили из компании, пообещав предоставить все данные и поддерживать ее в установлении справедливости.

Добавим, в другой публикации в своем аккаунте TikTok казахстанка сообщила, что решила переписать заявление с тем, чтобы дело ударившего ее сына водителя такси было рассмотрено не как уголовное, а как административное. По той причине, что он "тоже чей-то отец, кормилец семьи", а с уголовным делом ему будет сложно в дальнейшем устроиться на работу.

29 августа в официальном Telegram-канале судов Астаны ведомство сообщило о рассмотрении дела по ст. 434 ч. 1 КоАП (совершение мелкого хулиганства).

"По обстоятельствам дела, О., находясь в общественном месте, проявляя агрессию, оказывая психическое давление, выражался нецензурной бранью в отношении Н. и ее малолетнего ребенка", - отмечает суд.

В ходе судебного заседания правонарушитель вину не признал, с протоколом не согласился. Однако факт совершения правонарушения подтверждается фактическими сведениями, содержащимися в протоколе об административном правонарушении, рапортом инспектора полиции, объяснительными потерпевшей.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность, судом не установлено.

"С учетом приведенных выше обстоятельств, постановлением суда О. признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 434 КоАП и ему назначено административное взыскание в виде ареста сроком на 5 суток", - резюмируется в публикации.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Напомним, ранее в Астане водитель такси и пассажирка подали друг на друга заявление в полицию. Видео конфликта появилось в Сети: на нем видно, как пассажирка, которая, по всей видимости, ехала в такси с ребенком, ругается с таксистом. Так как было установлено, что в этом случае и таксист, и пассажирка выражались нецензурной бранью в адрес друг друга, суд назначил обоим штраф в размере 20 МРП (73 тыс. тенге).

А в Кокшетау вместо оплаты за услуги такси водителю нанесли телесные повреждения. В этом подозревают пассажира, скрывшегося с места происшествия. Подозреваемый установлен, ведется следствие.

Ранее конфликт пассажира с таксистом в Талгаре прокомментировали в акимате. Тогда в соцсетях появилось видео конфликта таксиста и пассажира, который якобы работает имамом в мечети.

Еще один конфликт клиентки и таксиста попал на видео в Караганде. На кадрах в ходе ссоры женщина заявила, что имеет родственные связи в полиции. Эту информацию опровергли в ДП.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2155326-taksista-iz-astany-osudili-za-oskorblenie-passazhirki-s-rebenkom/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie