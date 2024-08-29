Машина с людьми застряла в песках в Жетісу (видео)
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В области Жетісу спасатели эвакуировали автомашину с людьми, застрявшую в песке, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС. После спасения медицинская помощь никому не понадобилась.
По информации МЧС, что вечером на службу 112 поступило сообщение о том, что в селе Лепсы Саркандского района в песках застряла машина с людьми.
На место происшествия выехали спасатели оперативно-спасательного отряда.
"Силами МЧС автомашина была эвакуирована на основную дорогу. Трое человек, находящиеся в легковой автомашине, в медицинской помощи не нуждались", - сообщили в МЧС.
Напомним, в июне текущего года автобус с туристами из Великобритании застрял в песках в Қонаеве. Сообщалось, что вблизи зоны отдыха в песке застрял автобус, в котором находилось 20 человек.
Недавно двух молодых туристов, которые попали под шторм и не смогли спуститься, обнаружили в горах Алматы спасатели.
А в Актобе спасатели МЧС пришли на помощь в экстренной ситуации - они помогли вызволить застрявшую в грязи карету скорой помощи.
До этого с подобными проблемами столкнулись автомобилисты в области Ұлытау, когда а трассе "Жезказган-Кызылорда" в грязи застряли около 20 машин и один автобус. Спасатели эвакуировали около 350 человек.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2155221-mashina-s-lyudmi-zastryala-v-peskah-v-zhet-su-video/