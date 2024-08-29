Машина с людьми застряла в песках в Жетісу (видео)

В области Жетісу спасатели эвакуировали автомашину с людьми, застрявшую в песке, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС. После спасения медицинская помощь никому не понадобилась.

По информации МЧС, что вечером на службу 112 поступило сообщение о том, что в селе Лепсы Саркандского района в песках застряла машина с людьми.

На место происшествия выехали спасатели оперативно-спасательного отряда.

"Силами МЧС автомашина была эвакуирована на основную дорогу. Трое человек, находящиеся в легковой автомашине, в медицинской помощи не нуждались", - сообщили в МЧС.

Напомним, в июне текущего года автобус с туристами из Великобритании застрял в песках в Қонаеве. Сообщалось, что вблизи зоны отдыха в песке застрял автобус, в котором находилось 20 человек.

Недавно двух молодых туристов, которые попали под шторм и не смогли спуститься, обнаружили в горах Алматы спасатели.

А в Актобе спасатели МЧС пришли на помощь в экстренной ситуации - они помогли вызволить застрявшую в грязи карету скорой помощи.

До этого с подобными проблемами столкнулись автомобилисты в области Ұлытау, когда а трассе "Жезказган-Кызылорда" в грязи застряли около 20 машин и один автобус. Спасатели эвакуировали около 350 человек.