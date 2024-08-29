Информацию о смерти охранника после конфликта с блогерами прокомментировали в полиции Атырау

Полиция Атырауской области проводит проверку после конфликта между охранником Центра государственной экспертизы и посетителями, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП.

Сегодня в Telegram-канале "Патриот" опубликовали информацию о том, что охранника госучреждения "Центр государственной экспертизы" в Атырау оскорбили посетители, назвавшие себя блогерами. Сообщается, что охраннику из-за ухудшения самочувствия вызвали скорую помощь, а через несколько недель он скончался.

"Посетители-блогеры пытались войти в госорган, но охранник не впустил их дальше турникета. Блогеры заявили, что увидели в здании ряд нарушений в сфере пожарной безопасности, а также предъявили, что с наружной стороны учреждения не висит флаг страны", - говорится в описании к видео.

На видео слышно, как посетители возмутились, что охранник был в сланцах и отреагировали словами: "Ты бомж", "Ты кто такой?", "Сен еркек емес (ты не мужчина- прим.ред.), надень юбку".

Сообщается, что охраннику "Центра государственной экспертизы" Хакиму Иманиязову было 56 лет. У него остались двое сыновей и дочь.

Авторы публикации поговорили по телефону с вдовой охранника. Она заявила, что намерена привлечь к уголовной ответственности двоих лиц, оскорблявших ее мужа, который находился при исполнении служебных обязанностей.

В пресс-службе Департамента полиции Атырауской области корреспонденту NUR.KZ прокомментировали ситуацию.

"Управлением полиции города Атырау по публикации, опубликованной в социальной сети, проводится проверка. В настоящее время все обстоятельства устанавливаются. Тем не менее сообщаем, что ранее каких-либо либо заявлений по данному факту в полицию не поступало", - сообщили в ДП.

В марте текущего года охранника жилого комплекса в Алматы забили насмерть. Страшные кадры произошедшего были выложены в Сеть.

"Житель дома после разговора с охранником протаранил своей машиной ворота, потом наехал автомобилем на вахтера и добил его ногами и кулаками. Пострадавший скончался в больнице", - говорилось в описании к видео.

Позже жители элитного ЖК в центре Алматы рассказали подробности жестокого убийства охранника.

Ранее мы писали, что в одном из кафе в Костанае в результате словесного конфликта, переросшего в драку, охранник заведения выстрелил в ногу одному из посетителей.

В марте прошлого года мужчина попал в больницу после конфликта с охранником бара в Алматы.

Также мы писали, что у входа на Зеленый базар в Алматы произошел конфликт: охранник рынка отказался запустить пожилых инвалидов, после чего за них заступились прохожие.