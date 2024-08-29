Астанчанину, разбившему чужое авто в пьяном состоянии, вынесли приговор
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Астанчанин повредил чужой автомобиль, будучи пьяным. Суд столицы приговорил мужчину к административному аресту на 15 суток, передает NUR.KZ со ссылкой на суды города.
В специализированном межрайонном суде по адмправонарушениям Астаны рассмотрено дело в отношении гражданина Т. - его обвиняли в умышленном повреждении чужого имущества, сообщается в Telegram-канале городских судов.
Судом было установлено, что гражданин пинал ногой транспортное средство, принадлежащее другому человеку, повредив зеркало, передний бампер, фонарь переднего хода. Был нанесен моральный ущерб.
Вину подсудимый признал. В суде также выяснилось, что во время совершения нарушения он был пьян.
Суд приговорил его к административному аресту на 15 суток.
Постановление суда не вступило в законную силу.
Согласно части 1 статьи 147-1, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере 50 МРП (184,6 тыс. тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2155156-astanchaninu-razbivshemu-chuzhoe-avto-v-pyanom-sostoyanii-vynesli-prigovor/