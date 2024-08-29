Полиция обратилась к жителям Алматы из-за перекрытия улиц

Стражи порядка Алматы предупредили жителей и гостей города о перекрытии улиц завтра, 30 августа, граждан призвали соблюдать ПДД, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП.

30 августа 2024 года в период с 09:30 до 11:00 ожидается непродолжительное перекрытие улицы Сатпаева от ул. Луганского до пр. Достык, а также по пр. Достык от ул. Сатпаева до пр. Абая, сообщили в ведомстве.

"В этой связи полиция города Алматы призывает неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и заблаговременно корректировать свой маршрут", - призвали алматинцев.

Ранее в акимате горожан предупредили, что с 23:00 29 августа до 11:00 31 августа движение будет перекрыто на участке от улицы Макатаева до улицы Толе би. Объезд будет обеспечен по улицам Гоголя и Толе би, а также по параллельным улицам Ришата и Муслима Абдуллиных, Зенкова, Каирбекова.

А с 23:00 30 августа до 11:00 1 сентября движение будет перекрыто на участке от улицы Толе би до улицы Кабанбай батыра. Объезд будет обеспечен по улицам Зенкова, Ришата и Муслима Абдуллиных.

Также отметим, что до 15 сентября в Алматы закрыто движение для автотранспорта по улице Ходжанова от дома №15 микрорайона Алмагуль до улицы Жарокова.

Еще до 15 сентября закрыт участок от улицы Радостовца до проспекта Гагарина.